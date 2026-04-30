200 Seiten Liebesbrief an FC Bayern: Ex-MTV-Mann Kavka schreibt über seine Fan-Karriere

München - Ab dem heutigen Donnerstag ist " FC Bayern München – Eine Liebeserklärung" im Buchhandel. Verantwortlich für die Lobeshymne mit musikalischen Eckpfeilern ist die einstige VIVA- und MTV-Ikone und heutiger Podcaster und Radio-Moderator Markus Kavka (58). TAG24 durfte die gut 200 Seiten vorab lesen.

Moderator Markus Kavka (58) widmet seinem Herzensverein aus München sein neues Buch. Im Mai geht er damit auch auf Lesereise. © Ullstein

Im Interview mit TAG24 musste Kavka selbst einräumen, dass man seinen Herzensverein natürlich hassen kann.

Er widmet sein erstes Kapitel auch den sich ständig wiederholenden Floskeln. Von "Bayern-Dusel" bis "Söldnertruppe" - und er versucht, damit aufzuräumen.

Das Besondere an dieser biografischen Abhandlung seiner Fan-Karriere – nach der medizinisch gescheiterten Hoffnung, selbst Profi zu werden – ist die Aufteilung der Chronologie.

Ereignisse und besondere Spieler-Phasen stehen unter der Überschrift musikalischer Werke. "Gute Freunde kann niemand trennen" (die 1970er), "Supersonic" (Mehmet Scholl) oder "Seven Nation Army" (Bastian Schweinsteiger und die 2010er) heißen die Kapitel.

Das Buch ist – wie Liebeserklärungen es an sich haben – sehr persönlich. Natürlich feiert man seinen Lieblingsverein ab. Freud und Leid werden einfach und locker beschrieben und die einzelnen Abschnitte wecken zahlreiche Erinnerungen. Die Zeitreise sorgt auch immer wieder für "Ach ja, den gab's ja auch noch"-Momente.

Kavka erzählt von gemeinsamen Momenten mit seinem Vater oder Freunden. Und wie man als Goth in einem Fanblock behandelt wurde. Oder mit Bayern-Outfit in der Schule.