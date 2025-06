Edith Stehfest zeigt stolz dicke Lippe - Doch Nadeln im Gesicht gehen nicht spurlos an ihr vorbei

Berlin - Einige Promis machen ein Geheimnis um ihre mutmaßlichen Beauty-Behandlungen - im Gegensatz zu Edith Stehfest (30). Die Ex-"Dschungelcamp"-Bewohnerin hat ihre Fans auf Instagram an einem nadeligen Eingriff teilhaben lassen.

Alles in Kürze

"In der Regel geht es schon gut", so die Ärztin zu Edith, die unter dem Schein der Praxisstuhl-Lampe nicht allzu relaxed wirkte.

Das Ergebnis der Lippenunterspritzung begutachtete Edith nach ein paar Minuten in einem Handspiegel und befand lispelnd: "Sehr schön, einfach toll."

"Vor etwa einem Jahr war Edith schon bei uns - heute gab's ein sanftes Fresh-up für die Lippen", so das Team einer Praxis für ästhetische Medizin.

Zusammen mit Eric Stehfest (36) hat Edith zwei gemeinsame Kinder. © Annette Riedl/dpa

Während der doch schmerzhaft aussehenden Lippenunterspritzung kniff die ehemalige "Dschungelcamp"-Kandidatin tapfer die Augen zusammen.

Bei ihren zahlreichen Tattoos am Körper sei sie weniger empfindlich gewesen, erzählte Edith auf dem Stuhl. Aber im Gesicht sei es doch anders. Die Ärztin bot ihr an, irgendwo hineinzukneifen, um weitere Stiche in oberer und unterer Lippe auszuhalten.

Entspannen könne Edith beim Reiten und Tanzen. "Ist einfach Next Level, seit ich Kinder habe. Ich weiß diese Zeit so heftig zu schätzen - und es ist mir scheißegal, was andere denken", schrieb die Zweifachmama auf Instagram zu einem Video, das sie bei einer wilden Partynacht zeigt.

Nach Ehe-Problemen sorgte Ediths Mann Eric Stehfest (36) für die beiden gemeinsamen Kinder, Aaron Amadeus und Aria Litera, damit sich die 30-Jährige eine Auszeit nehmen konnte.

"Darum geht's: diese paar Stunden so zu leben, wie ich will. (...) Mit dem Wissen, dass meine Kinder wohlbehütet auf mich warten - und wir bald wieder gemeinsam beim Frühstück sitzen", so Edith Stehfest.