Influencerinnen-Zwist endet tödlich! 32-Jährige von Kollegin überfahren
London (Großbritannien) - Mit nur 32 Jahren endete das Leben von Klaudia Zakrzewska an diesem Wochenende im Krankenhaus. Tage zuvor war die Influencerin auf den Straßen von London überfahren worden - offenbar mutwillig! Eine andere Influencerin wird nun gar wegen Mordes angeklagt.
Am frühen Sonntagmorgen (19. April) waren die als "Klaudiaglam" bekannte Zakrzewska sowie ein 58-jähriger Mann im Szene-Viertel Soho von einem Auto angefahren worden. Die Influencerin wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie an diesem Wochenende verstarb, wie die BBC berichtete.
"Wir möchten Klaudias Familie und Freunden angesichts dieser tragischen Nachricht unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Unsere Gedanken sind auch bei allen, die von diesem Ereignis betroffen sind", sagte dazu Detective Chief Inspector Alison Foxwell.
Bei dem tragischen Zwischenfall soll es sich allerdings keineswegs um einen zufälligen Unfall gehandelt haben: In dem Wagen, der die 32-Jährige erwischt hatte, saß laut Polizeiangaben Gabrielle Carrington (29).
Die als RielleUK bekannte Influencerin scheint mit voller Absicht in ihre Kollegin gebrettert zu sein. Laut den Manchester Evening News erklärte Staatsanwalt Rizwan Amin, dass auf Überwachungskameras zu sehen ist, wie Carrington ihren Wagen in Richtung Zakrzewska steuerte.
Gabrielle Carrington wegen Mordes an Klaudia Zakrzewska angeklagt
Die 29-Jährige wurde daraufhin wegen versuchten Mordes angeklagt. Nach dem Ableben ihres mutmaßlichen Opfers wurde die Klage nun zu Mord geändert.
Carrington war 2013 durch die Sendung "X Factor" bekannt geworden und hat auf Instagram knapp 370.000 Follower. Zakrzewska folgten auf der Plattform 275.000 User. Warum es RielleUK auf ihre Kollegin abgesehen hatte, ist bislang nicht bekannt.
Der ebenfalls angefahrene 58-Jährige überlebte den Crash, erlitt aber "lebensverändernde" Verletzungen. Eine weitere Frau wurde leicht verletzt.
Bevor sie im Krankenhaus verstarb, war im Namen von Zakrzewskas Mutter eine Spendenkampagne ins Leben gerufen worden. "Jeder, der meine wundervolle Tochter kennt, weiß, wie großartig sie ist. Mit ihrem reinen Herzen und ihrer Güte hat sie so viele Menschen berührt und verdient jede Chance, weiterzukämpfen", schrieb Kinga B. dort über ihre Tochter.
Titelfoto: Montage: Instagram/klaudiaglam, Instagram/rielleuk