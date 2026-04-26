Influencerinnen-Zwist endet tödlich! 32-Jährige von Kollegin überfahren

London (Großbritannien) - Mit nur 32 Jahren endete das Leben von Klaudia Zakrzewska an diesem Wochenende im Krankenhaus. Tage zuvor war die Influencerin auf den Straßen von London überfahren worden - offenbar mutwillig! Eine andere Influencerin wird nun gar wegen Mordes angeklagt.

Klaudia Zakrzewska (†32) alias Klaudiaglam starb Tage nach dem Crash im Krankenhaus. © Montage: Instagram/klaudiaglam

Am frühen Sonntagmorgen (19. April) waren die als "Klaudiaglam" bekannte Zakrzewska sowie ein 58-jähriger Mann im Szene-Viertel Soho von einem Auto angefahren worden. Die Influencerin wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie an diesem Wochenende verstarb, wie die BBC berichtete.

"Wir möchten Klaudias Familie und Freunden angesichts dieser tragischen Nachricht unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Unsere Gedanken sind auch bei allen, die von diesem Ereignis betroffen sind", sagte dazu Detective Chief Inspector Alison Foxwell.

Bei dem tragischen Zwischenfall soll es sich allerdings keineswegs um einen zufälligen Unfall gehandelt haben: In dem Wagen, der die 32-Jährige erwischt hatte, saß laut Polizeiangaben Gabrielle Carrington (29).

Die als RielleUK bekannte Influencerin scheint mit voller Absicht in ihre Kollegin gebrettert zu sein. Laut den Manchester Evening News erklärte Staatsanwalt Rizwan Amin, dass auf Überwachungskameras zu sehen ist, wie Carrington ihren Wagen in Richtung Zakrzewska steuerte.