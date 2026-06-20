Ehefrau Emma teilt seltenes Foto von Bruce Willis

Los Angeles (Kalifornien USA) - 50 Kerzen, aber auch viele nachdenkliche Gedanken: Emma Heming Willis feierte ihren runden Geburtstag mit einem seltenen Foto an der Seite von Bruce Willis (71).

Emma Willis (50) ist mit dem an frontotemporaler Demenz erkrankten Hollywood-Star Bruce Willis (71) verheiratet. © instagram/emmahemingwillis

Auf Instagram schrieb sie: "Heute ist meine große 50. Und ich muss sagen: Ich bin bereit für dieses neue Jahrzehnt und alles, was es zu bieten hat."

Ihre 40er seien "schwer" gewesen, zugleich sei sie stolz auf ihren Weg als Ehefrau, Mutter, Pflegepartnerin und Fürsprecherin für Demenz-Betroffene.