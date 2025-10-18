Ehefrau verkündet Tod "aus heiterem Himmel": TikTok-Comedian stirbt mit 41 Jahren

Peoria (Illinois, USA) - Der US-amerikanische Internet-Komiker Steve Bridges ist im Alter von 41 Jahren verstorben! Seine Ehefrau Chelsey verkündete den plötzlichen Tod ihres Mannes kürzlich auf seinem Account in den sozialen Medien .

Der Internet-Komiker Steve Bridges ist im Alter von 41 Jahren verstorben. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/stevebridges

In einem emotionalen Beitrag meldete sie, dass Steve am Mittwoch, dem 15. Oktober "friedlich im Schlaf" gestorben sei. Die örtliche Polizei hat gegenüber TMZ angegeben, dass sie auf einen Notruf wegen eines natürlichen Todes aus einem Wohnhaus reagiert habe.

Wie Chelsey Bridges schilderte, ein unerwarteter Tod. Laut ihr habe sich Steve in letzter Zeit sogar sehr gut gefühlt, auch da er an seiner Fitness und Ernährung gearbeitet habe.

Steve Bridges schlüpfte seit Jahren online in verschiedene fiktive Rollen und war vor allem für seine Sketche als "Junior" oder "Gamer Kid" bekannt. Etwa auf TikTok begeisterte er mit seinen kurzen Clips über 2 Millionen Follower. "Dank des Internets konnte er seinen Traum leben und Menschen zum Lachen bringen", so Chelsey Bridges.