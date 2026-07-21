Ehemalige "Miss Universe Jamaica"-Finalistin mit nur 35 Jahren gestorben
Jamaika - Große Trauer in der Karibik: Die ehemalige Finalistin der "Miss Universe Jamaica"-Wahl - LaToya Malcolm - ist im Alter von nur 35 Jahren gestorben.
Die traurige Nachricht wurde am Samstag von der Organisation "Miss Universe Jamaica" über Instagram bekannt gegeben.
Malcolm nahm 2024 an dem gleichnamigen Wettbewerb teil und gewann im selben Jahr den Titel "Miss Jamaica Bikini International". In ihrer Mitteilung würdigte die Organisation das bekannte Model und sprach ihrer Familie tiefes Mitgefühl aus.
Die in Jamaika lebende prominente Schauspielerin und Entertainerin war seit mehr als zehn Jahren in der Unterhaltungsbranche tätig. Darüber hinaus arbeitete sie als Tanzlehrerin und engagierte sich im Projekt "Transition", das Jugendlichen durch Schulungen und Ressourcen neue Perspektiven eröffnen soll.
Besondere Aufmerksamkeit erhielt Malcolm 2024, als sie trotz des kurz zuvor erlittenen Todes ihres Vaters besagten Titel gewann. Ihren Sieg widmete sie damals ihrem Vater in einem emotionalen Instagram-Beitrag.
Ehemalige Finalistin der Miss-Universe-Wahl in Jamaika stirbt im Alter von 35 Jahren
Zahlreiche Wegbegleiter und Fans bekundeten nach Bekanntwerden von Malcoms Tod ihre Trauer in den sozialen Medien. Auch die amtierende "Miss Universe Jamaica", Gabrielle Henry, würdigte die 35-Jährige und bezeichnete ihren Tod als großen Verlust für ihre Familie und die jamaikanische Gemeinschaft.
Viele erinnerten sich an LaToya Malcolm als lebensfrohen, warmherzigen Menschen, dessen Engagement und Ausstrahlung unvergessen bleiben werden.
Titelfoto: Instagram/latoya_officially