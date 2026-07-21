Das hat Axel Schulz mit Pamela Anderson und David Hasselhoff gemeinsam

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Ex-Profi-Boxer Axel Schulz und die Hollywood-Legenden Pamela Anderson und David Hasselhoff verbindet eine kuriose Gemeinsamkeit.

Von Laura Heide, Simone Andrea Mayer, Thorsten Meiritz

Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) - Auf den ersten Blick wird nicht unbedingt ersichtlich, was Ex-Profi-Boxer Axel Schulz (57) mit den Hollywood-Stars Pamela Anderson (59) und David Hasselhoff (74) verbindet.

Axel Schulz (57) hat seine orangefarbene Lieblingsbadehose an das BikiniARTmuseum auf Usedom übergeben.
Axel Schulz (57) hat seine orangefarbene Lieblingsbadehose an das BikiniARTmuseum auf Usedom übergeben.  © Axel Schulz (57)

Die kuriose Antwort liefert das BikiniARTmuseum auf der Insel Usedom.

Neben Andersons "Baywatch"-Badeanzug und Erinnerungsstücken von Hasselhoff aus Hollywood hängt künftig ein eher bodenständiges Exponat: die orangefarbene Lieblingsbadehose des früheren Schwergewichtsboxers.

Der erfolgreiche deutsche Sportler hat seine Badehose an das Museum übergeben. Sie wird dort einen festen Platz in der Ausstellung "Die Welt geht baden - 200 Jahre Badekultur von Usedom bis Hollywood" haben, die bis Herbst in dem Museum zu sehen sein wird.

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Die Badehose des 57-Jährigen erinnere an seine privaten Momente abseits des Boxrings, heißt es vom Museum in einer Mitteilung.

"Die Badehose von Axel Schulz verbindet Sportgeschichte mit Badekultur und passt damit hervorragend in unser Museum. Die Badehose erhält im Museum einen besonderen Platz", sagte Marco Preißer, Direktor des BikiniARTmuseums.

In der Hollywood-Ecke des BikiniARTmuseums sind unter anderem originale Stücke der "Baywatch"-Stars Pamela Anderson (59) und David Hasselhoff (74) zu sehen.
In der Hollywood-Ecke des BikiniARTmuseums sind unter anderem originale Stücke der "Baywatch"-Stars Pamela Anderson (59) und David Hasselhoff (74) zu sehen.  © Stefan Sauer/dpa

Das BikiniARTmuseum sammelt nach eigenen Angaben historische Badebekleidung und auch Stücke mit persönlicher Geschichte. Sie sollen zeigen, wie eng Badekultur, Sport, Popkultur und Zeitgeschichte miteinander verbunden sind.

Titelfoto: Michael Ukas/dpa

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