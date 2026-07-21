Charlotte Engelhardt über Trennung von Sido: "Der letzte Schritt ist besonders schwer"

Berlin - Charlotte Engelhardt (48) hat in der aktuellen Folge des Reality-Formats "Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet" sehr persönliche Einblicke in ihr Privatleben gegeben und offen darüber gesprochen, wie schwierig die Scheidung von Rapper Sido (45) für sie war.

Charlotte Engelhardt (48) tritt inzwischen wieder unter ihrem Geburtsnamen auf. © Rolf Vennenbernd/dpa

Während eines eigentlich ausgelassenen Partyabends mit den Kandidatinnen wurde es auf einmal unerwartet ernst. Plötzlich ging es in der Runde um die Frage, wann es sich lohnt, an einer Beziehung festzuhalten, und wann es besser ist, loszulassen.

Charlotte Engelhardt blickte auf ihre eigene Trennung zurück: "Das war ja so bei mir auch bei meiner Scheidung", sagt sie. Besonders das Aussprechen der Entscheidung sei ihr schwergefallen: "Es ist jetzt vorbei. Diesen letzten Schritt zu gehen, ist besonders schwer."

"Das Problem ist, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind. Wir sind gern im gleichen Kreis, weil wir wissen: Was kommt auf uns zu?", schilderte Moderatorin Engelhardt ihre Sicht auf die Thematik.

Selbst wenn eine Beziehung nicht mehr funktioniere oder man immer wieder an denselben Punkten scheitere, bleibe man oft aus Angst vor Veränderung. Ihr Rat an die Frauen ist daher eindeutig: "Wenn ihr was ändern wollt, dann müsst ihr aus diesem Kreis raus."