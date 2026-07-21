Charlotte Engelhardt über Trennung von Sido: "Der letzte Schritt ist besonders schwer"
Berlin - Charlotte Engelhardt (48) hat in der aktuellen Folge des Reality-Formats "Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet" sehr persönliche Einblicke in ihr Privatleben gegeben und offen darüber gesprochen, wie schwierig die Scheidung von Rapper Sido (45) für sie war.
Während eines eigentlich ausgelassenen Partyabends mit den Kandidatinnen wurde es auf einmal unerwartet ernst. Plötzlich ging es in der Runde um die Frage, wann es sich lohnt, an einer Beziehung festzuhalten, und wann es besser ist, loszulassen.
Charlotte Engelhardt blickte auf ihre eigene Trennung zurück: "Das war ja so bei mir auch bei meiner Scheidung", sagt sie. Besonders das Aussprechen der Entscheidung sei ihr schwergefallen: "Es ist jetzt vorbei. Diesen letzten Schritt zu gehen, ist besonders schwer."
"Das Problem ist, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind. Wir sind gern im gleichen Kreis, weil wir wissen: Was kommt auf uns zu?", schilderte Moderatorin Engelhardt ihre Sicht auf die Thematik.
Selbst wenn eine Beziehung nicht mehr funktioniere oder man immer wieder an denselben Punkten scheitere, bleibe man oft aus Angst vor Veränderung. Ihr Rat an die Frauen ist daher eindeutig: "Wenn ihr was ändern wollt, dann müsst ihr aus diesem Kreis raus."
Charlotte Engelhardt: Trennung auch das Ende eines Traums
Dabei habe die Trennung weit mehr bedeutet als das Ende einer Partnerschaft, so die 48-Jährige weiter. Es ging um eine gemeinsame Familie, zwei Kinder und ihre Zukunft.
"Dieser Traum, den ich mir aufgebaut habe, die Vorstellungen, die ich hatte, wie schön es eigentlich hätte sein können", erinnerte sich Engelhardt.
Sich davon zu lösen und zu akzeptieren: "Okay, stopp, das ist nicht mein Weg", habe viel Zeit und Kraft gekostet. "Das war so schwer und hat so lange gedauert. Aber irgendwann war ich dann draußen", so die Blondine.
Charlotte Engelhardt und Sido, bürgerlich Paul Würdig, heirateten 2012 und bekamen zwei gemeinsame Söhne. 2020 gaben sie nach acht Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Inzwischen tritt sie wieder unter ihrem Geburtsnamen auf.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa