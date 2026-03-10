Ehemaliger RTL-Moderator dreist abgezockt, doch er schlägt zurück und lässt Betrüger schnappen

Köln - Rund 20 Jahre lang hat Leonard Diepenbrock (53) bis 2015 zahlreiche TV-Formate bei RTL moderiert und sich insgeheim zum Liebling gemausert. Inzwischen ist er als Unternehmer aktiv und hat vor Kurzem einen echten Betrugs-Krimi rund um seine eigene Ware aufgedeckt.

Bei RTL hat Leonard Diepenbrock bis zu seinem Aus diverse Shows moderiert. © Thomas Banneyer/dpa

Sieben Jahre lang hat der Moderator täglich bei "Punkt 6" und "Punkt 9" durchs Programm geführt und mit seiner markanten Stimme auf sich aufmerksam gemacht.

Mittlerweile arbeitet der 53-Jährige als Unternehmer, hat vor 13 Jahren seine eigene vegane Kosmetikmarke "Jean&Len" ins Leben gerufen.

Und genau darum dreht sich der jüngst durchgemachte Krimi! Denn: Mehr als 30 Paletten seiner Produkte sind zunächst nicht im Ziellager in Rheinland-Pfalz eingetroffen, erklärt er bei RTL.

Offenbar soll die von Diepenbrock genutzte Speditionsplattform gehackt worden sein. Kurz darauf bekommt der Ex-RTL-Host einen brandheißen Tipp von einem Kölner Geschäftspartner aus Shanghai.

"Der hat mir gesagt 'Leonard, das glaubst du nicht. 33 Paletten von eurer Seife wurden mir just angeboten in einer WhatsApp-Gruppe'."