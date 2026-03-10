Ehemaliger RTL-Moderator dreist abgezockt, doch er schlägt zurück und lässt Betrüger schnappen
Köln - Rund 20 Jahre lang hat Leonard Diepenbrock (53) bis 2015 zahlreiche TV-Formate bei RTL moderiert und sich insgeheim zum Liebling gemausert. Inzwischen ist er als Unternehmer aktiv und hat vor Kurzem einen echten Betrugs-Krimi rund um seine eigene Ware aufgedeckt.
Sieben Jahre lang hat der Moderator täglich bei "Punkt 6" und "Punkt 9" durchs Programm geführt und mit seiner markanten Stimme auf sich aufmerksam gemacht.
Mittlerweile arbeitet der 53-Jährige als Unternehmer, hat vor 13 Jahren seine eigene vegane Kosmetikmarke "Jean&Len" ins Leben gerufen.
Und genau darum dreht sich der jüngst durchgemachte Krimi! Denn: Mehr als 30 Paletten seiner Produkte sind zunächst nicht im Ziellager in Rheinland-Pfalz eingetroffen, erklärt er bei RTL.
Offenbar soll die von Diepenbrock genutzte Speditionsplattform gehackt worden sein. Kurz darauf bekommt der Ex-RTL-Host einen brandheißen Tipp von einem Kölner Geschäftspartner aus Shanghai.
"Der hat mir gesagt 'Leonard, das glaubst du nicht. 33 Paletten von eurer Seife wurden mir just angeboten in einer WhatsApp-Gruppe'."
Leonard Diepenbrock arbeitet mit Polizei zusammen
In Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Detektiv einer Versicherung macht sich Leonard Diepenbrock kurzum auf die Spur - das Ziel: dem Betrüger eine Falle stellen.
Innerhalb der WhatsApp-Gruppe täuscht der Ex-Moderator über Mittelsmänner also vor, die Seife kaufen zu wollen. Zum verabredeten und verdächtigen Lager in Ransbach-Baumbach erscheint der mutmaßliche Kaufinteressent aber nicht alleine, sondern in Begleitung der Polizei.
Und siehe da: Dort finden Ermittler nicht nur die zuvor verschollene Seife von Diepenbrock - obendrein sogar auch noch Schokolade und Paletten mit Spielzeug.
Mittlerweile hat die Polizei Ermittlungen gegen einen Verdächtigen aus Ransbach-Baumbach und Köln (32) gestartet.
Und Leonard Diepenbrock? Der hat seine Ware nach Zugriff der Beamten höchstpersönlich abgeholt und erklärt, künftig genauer auf die Abholer seiner Paletten zu achten.
Titelfoto: IMAGO / teutopress