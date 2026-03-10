VIVA-Ikone für After-Baby-Body-Aussage angefeindet
Köln - Moderator Mola Adebisi steht massiv in der Kritik. Grund sind Aussagen des 53-Jährigen über den After-Baby-Body seiner Ehefrau Adelina Zilai (38).
Denn nachdem im Jahr 2024 ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt gekommen sei, habe der einstige VIVA-Moderator "unheimlich Glück gehabt", was den Körper seiner Gattin nach der Schwangerschaft angehe, wie er im Podcast "Soul Over Beauty" von Alina Aura verrät.
"Die ist schwanger geworden, unser Kind ist jetzt 16 Monate alt, und, ich glaube, nach sechs Tagen sah sie schon wieder so aus, als hätte sie nie ein Kind gekriegt", führt der Kumpel von Oliver Pocher (47) aus.
Es sei für ihn "ein Segen. Super Gene, alles toll, Glück gehabt", so Mola.
Kritik erhält die VIVA-Ikone von Autorin und Feministin Tara-Louise Wittwer (35). "Ja Baby und Frau sind wohlauf, aber vor allem auch wieder geil", kommentiert sie sarkastisch.
Für den 53-Jährigen zu viel des Guten, weshalb er sich gegen den Shitstorm wehrt. Unter anderem wirft er seinen Kritikern vor, dass sie den Podcast nicht vollständige gesehen und seine Aussagen aus dem Kontext gerissen zu haben.
Adelina Zilai verteidigt ihren Ehemann Mola Adebisi
Unterstützung erhält der Moderator im Übrigen von seiner Frau Adelina. Denn die Aussagen der Spiegel-Journalistin hätten sie zutiefst verletzt, wie sie in einem Beitrag auf Instagram verrät.
Zudem habe ihr Liebster klar gesagt, dass er sie "mit Bauch und ohne Bauch" liebe. Deshalb verstehe die 38-Jährige auch nicht, warum Mola für seine Aussagen attackiert werde.
"Ich bin da zutiefst verletzt, wie wir einfach dementsprechend angegriffen werden: mein Mann, unser Kind und ich", macht Adelina klar, die finde, dass das Gespräch "komplett ins Negative gezogen" worden sei.
Deswegen hat das Paar jetzt einen weiteren Schritt ergriffen und einen Anwalt eingeschaltet, wie Ex-VIVA-Moderator Mola nun gegenüber "Punkt 12" erklärt.
"Wir werden, neben der Unterlassung, die sie jetzt schon im Briefkasten hat, auch strafrechtlich gegen sie nachgehen", so der 53-Jährige im Gespräch über eine Influencerin, die Adelina beleidigt haben soll.
