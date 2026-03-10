VIVA-Ikone für After-Baby-Body-Aussage angefeindet

Köln - Moderator Mola Adebisi steht massiv in der Kritik. Grund sind Aussagen des 53-Jährigen über den After-Baby-Body seiner Ehefrau Adelina Zilai (38).

VIVA-Ikone Mola Adebisi (53) steht aufgrund einer After-Baby-Body-Aussage massiv in der Kritik. © Marco Steinbrenner/dpa

Denn nachdem im Jahr 2024 ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt gekommen sei, habe der einstige VIVA-Moderator "unheimlich Glück gehabt", was den Körper seiner Gattin nach der Schwangerschaft angehe, wie er im Podcast "Soul Over Beauty" von Alina Aura verrät.

"Die ist schwanger geworden, unser Kind ist jetzt 16 Monate alt, und, ich glaube, nach sechs Tagen sah sie schon wieder so aus, als hätte sie nie ein Kind gekriegt", führt der Kumpel von Oliver Pocher (47) aus.

Es sei für ihn "ein Segen. Super Gene, alles toll, Glück gehabt", so Mola.

Kritik erhält die VIVA-Ikone von Autorin und Feministin Tara-Louise Wittwer (35). "Ja Baby und Frau sind wohlauf, aber vor allem auch wieder geil", kommentiert sie sarkastisch.

Für den 53-Jährigen zu viel des Guten, weshalb er sich gegen den Shitstorm wehrt. Unter anderem wirft er seinen Kritikern vor, dass sie den Podcast nicht vollständige gesehen und seine Aussagen aus dem Kontext gerissen zu haben.