Romantik pur: "Schönstes Mädchen der Welt" ist verlobt

Griechenland - Das französische Model Thylane Blondeau (24) schwebt im absoluten Liebesglück: Ihr langjähriger Freund Benjamin Attal (28) hat um ihre Hand angehalten – und sie hat Ja gesagt.

Thylane (24) und Benjamin (28) sind bereits seit sieben Jahren ein Paar. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/thylaneblondeau

Die romantischen Neuigkeiten teilte die 24-Jährige am Montag mit ihren rund 6,8 Millionen Followern auf Instagram. Zu mehreren Urlaubsfotos schrieb sie: "Ich habe zu meinem besten Freund Ja gesagt."

Thylane und Benjamin sind bereits seit sieben Jahren ein Paar, machten ihre Beziehung jedoch erst 2020 öffentlich.

Die Bilder zeigen das Paar verliebt am Meer in Griechenland. Auf einem Foto küssen sich die beiden vor traumhafter Kulisse, auf einem anderen funkelt der Verlobungsring an Thylanes Hand.

Besonders romantisch: ein liebevoll gedeckter Tisch direkt am Wasser, umgeben von Rosenblättern – offenbar der Ort des Antrags.

Dazu schwärmte das Model: "Auf die Ewigkeit."