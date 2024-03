Eier ausblasen, Familie und Wellness mit Mutti: So geht es an Ostern bei den Promis zu

TAG24 hat die Promis gefragt, wie ein typischer Ostersonntag bei ihnen aussieht.

Von Alice Nägle

Hamburg - Bemalen, ausblasen und oder vernaschen: Am heutigen Sonntag dreht sich bei den meisten alles um Ostereier, Hasen und die Familie. Wir wollten wissen, was bei den Promis an Ostern so geht.

Bachelor Sebastian Klaus: "Kommen alle entfernten Verwandten"

Bachelor Sebastian Klaus (35) feiert Ostern mit der ganzen Familie. © Alice Nägle/TAG24 Bachelor Sebastian Klaus (35) bleibt in Hamburg und verbringt den Ostersonntag mit seiner Familie - und das in ganz großer Runde, wie er TAG24 erzählte. "Es kommen alle entfernten Verwandten", so der Rosenkavalier weiter, dessen Familie einen Tag vor sich haben wird, der vollgepackt ist mit gemeinsamen Aktivitäten. "Wir gehen Ostereier sammeln. Wir brunchen, gehen spazieren, trinken Kaffee - einfach mal den ganzen Tag im Sinne der Familie gemeinsam verbringen", beschrieb er das Osterfest im Hause Klaus. Promis & Stars Schock für Flavio Briatore: Ärzte finden Herz-Tumor bei Leni Klums Vater Bei Sonnenschein wird man die große Truppe sicherlich beim Spazieren um die Alster antreffen können.

Verena Kerth und Marc Terenzi machen Wellness im Hotel

Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) fahren mit (Schwieger-)Mutti in ein Wellnesshotel. © Alice Nägle/TAG24 Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) wollen in diesem Jahr mit der Mama der Moderatorin wegfahren. "Vielleicht in ein Hotel in den Bergen - zusammen mit der Mama. Für ein paar Tage einfach gemütlich. Ganz einfach, aber in einer schönen Location", erzählte der ehemalige "Team5ünf"-Popsänger im Gespräch mit TAG24. Seine Verlobte hingegen schien anfangs noch etwas unsicher über die generellen Pläne für die Feiertage. Bei zwei Dingen stimmte sie ihrem Auserwählten allerdings zu: Ihre Mama muss mit! Und selbst kochen? Nein, danke! Promis & Stars Tom Cruise wieder Single: Ist ein russischer Oligarch schuld am Liebes-Aus? "Ja, dieses Jahr gehen wir tatsächlich einfach in ein Hotel. Ganz relaxt, bisschen Wellness machen. Zeit verbringen, Wandern, Ostereier suchen, Osterlamm essen und einfach die Zeit genießen", bestätigte sie schließlich.

Sicherlich lässt sich der Instagram-Story der 42-Jährigen entnehmen, wohin es das Paar samt Mama verschlagen hat.

Julian F.M. Stoeckel will keine Eier ausblasen