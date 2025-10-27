"Ein starkes Team"-Star kämpft für mehr Rollen im Alter

Berlin - Schauspieler Jaecki Schwarz (79) erzählt, wie er einst auf essbare Bierbecher hereinfiel und spricht zugleich über ein ernstes Thema, das ihm am Herzen liegt.

Jaecki Schwarz (79) ist seit der ersten Episode 1994 von "Ein starkes Team" dabei. © Sebastian Gollnow/dpa

"Ich hatte mir mal Bierbecher gekauft, die man essen kann. Ehrlich gesagt, weiß ich bis heute nicht, was ich mir dabei gedacht habe", sagte der Berliner in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Der 79-Jährige hat aber auch ernstere Sorgen. Er beklagt, dass es zu wenige gute Rollen für ältere Männer und Frauen im deutschen Fernsehen gibt. "Auf jeden Fall, wir haben ja auch tief sitzende Probleme, die gezeigt werden müssen. Auch ältere Menschen schauen zu, und ihre Themen und Sorgen sollten genauso repräsentiert werden."

Schwarz bringt in die Fälle von "Ein starkes Team" jedes Mal eine Prise Humor - ein wichtiger Bestandteil.

"Die Engländer, Amerikaner und Franzosen machen das ja auch, und in einem ernsthaften Drama gehört so etwas einfach dazu. Man muss das Publikum ja auch ein bisschen auflockern, damit es dranbleibt", wie er erläutert.