Karten-Panne bei Olympia-Dinner: Snoop Dogg überrascht Restaurantbesitzer

Mailand (Italien) - Rap-Legende Snoop Dogg (54) stattet während der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo einem Wettkampf nach dem anderen einen Besuch ab. Klar, dass so viel Wintersport dann schon mal hungrig macht. Doch bei einem Dinnerabend streikte plötzlich seine Kreditkarte. Dem Musiker fiel sogleich eine passende Entlohnung ein.

Rapper Snoop Dog (54) verfolgt die Wettkämpfe bei den Olympischen Winterspielen gebannt. © Peter Kneffel/dpa

Als Ehrencoach des US-amerikanischen Teams und Kommentator für den Sender NBC ist Snoop Dogg derzeit Dauergast bei den verschiedensten Wettkämpfen im Norden Italiens.

Nach getaner Arbeit kehrte der "Drop It Like It's Hot"-Interpret am Abend in ein Restaurant im Austragungsort Livigno ein. Statt sich Pizza und Pasta zu gönnen, blieb der Rapper typisch amerikanisch bei Chicken-Wings, Cheeseburger und Pommes, wie Sofia Valmadre, Tochter des Restaurantbesitzers, erzählt.

Als es an der Zeit war, die Rechnung zu begleichen, versagte Snoop Doggs Kreditkarte jedoch den Dienst und brachte die Hip-Hop-Legende damit kurzzeitig in Verlegenheit, wie New York Post berichtet.

Für die Besitzer schien das Malheur jedoch weit weniger dramatisch, die Anwesenheit eines solchen Superstars in ihrem bescheidenen Restaurant schien Ehre genug zu sein. So bestanden die Valmadres darauf, dem Sänger sein Essen zu spendieren.