Einfach unzertrennlich: So halten Chryssanthi Kavazi und Tom Beck ihre Liebe lebendig

Berlin - In der neuen Serie "The other gAIrl" stehen Chryssanthi Kavazi (36) und Tom Beck (47) erstmals gemeinsam vor der Kamera. Jetzt haben die beiden verraten, wie sie ihre Liebe trotz voller Terminkalender, zwei kleiner Kinder und eines Hausbaus lebendig halten.

Tom Beck (47) und Chryssanthi Kavazi (36) sind seit rund zehn Jahren ein Paar. © Henning Kaiser/dpa

Der Dreh mit ihrem Ehemann habe Chryssanthi viel Freude bereitet, wie sie im Interview mit Teleschau verriet. "Es war toll, Tom beim Dreh zu erleben. Wir haben bemerkt, dass wir uns am Set in vielen Dingen ähneln und absolute Teamplayer sind", so die 36-Jährige.



Selbst der Kuss vor der Kamera fiel den beiden leicht, da es kein klassischer Filmkuss war, sondern etwas, das zu ihrem Alltag gehört. "Dadurch, dass wir privat ein Paar sind, das sich liebt, müssen wir die Gefühle und Intimität nicht 'herstellen' für die Rolle. Das ist ein großer Vorteil", erklärte Tom.

In "The other gAlrl" spielen sie ein Paar, bei dem nach einigen Ehejahren Romantik und Leidenschaft beruflichem Stress und Elternpflichten gewichen sind.

Privat würden sich beide bewusst Zeit für einander nehmen. Dafür würden sie "Date Nights" planen und kleine Momente zelebrieren, wenn ihr beiden Kinder im Bett sind.

"Mir war immer bewusst, dass man eine Beziehung pflegen muss. Denn von nichts kommt nichts. Je länger man zusammen ist, desto mehr sieht man den anderen als selbstverständlich", gab Chryssanthi zu verstehen.

