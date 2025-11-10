Einfach unzertrennlich: So halten Chryssanthi Kavazi und Tom Beck ihre Liebe lebendig
Berlin - In der neuen Serie "The other gAIrl" stehen Chryssanthi Kavazi (36) und Tom Beck (47) erstmals gemeinsam vor der Kamera. Jetzt haben die beiden verraten, wie sie ihre Liebe trotz voller Terminkalender, zwei kleiner Kinder und eines Hausbaus lebendig halten.
Der Dreh mit ihrem Ehemann habe Chryssanthi viel Freude bereitet, wie sie im Interview mit Teleschau verriet. "Es war toll, Tom beim Dreh zu erleben. Wir haben bemerkt, dass wir uns am Set in vielen Dingen ähneln und absolute Teamplayer sind", so die 36-Jährige.
Selbst der Kuss vor der Kamera fiel den beiden leicht, da es kein klassischer Filmkuss war, sondern etwas, das zu ihrem Alltag gehört. "Dadurch, dass wir privat ein Paar sind, das sich liebt, müssen wir die Gefühle und Intimität nicht 'herstellen' für die Rolle. Das ist ein großer Vorteil", erklärte Tom.
In "The other gAlrl" spielen sie ein Paar, bei dem nach einigen Ehejahren Romantik und Leidenschaft beruflichem Stress und Elternpflichten gewichen sind.
Privat würden sich beide bewusst Zeit für einander nehmen. Dafür würden sie "Date Nights" planen und kleine Momente zelebrieren, wenn ihr beiden Kinder im Bett sind.
"Mir war immer bewusst, dass man eine Beziehung pflegen muss. Denn von nichts kommt nichts. Je länger man zusammen ist, desto mehr sieht man den anderen als selbstverständlich", gab Chryssanthi zu verstehen.
Chryssanthi Kavazi und Tom Beck würden sich als Paar gut ergänzen
Auch beim Thema Hausbau würde es eine klare Aufgabenverteilung geben. "All das Bürokratische, die vielen Briefe, Preise vergleichen. Diese Sachen macht Tom. Ich kann das nicht gut", erklärte die "GZSZ"-Darstellerin.
Dafür könne Chryssanthi besser das Geld ausgeben. "Bei dir fließt es immer raus, und ich halte es dann irgendwie zusammen. Ich bin der Staudamm und du der reißende Fluss", witzelte Tom.
Trotz allem würden sich beide gut ergänzen. "Uns ist auch wichtig, dass unsere Kinder sehen, dass es kein 'das machen Männer' und 'das machen Frauen' gibt", so die Schauspielerin. Sie würden sich die Aufgaben im Haushalt teilen.
Zudem spiele Musik eine große Rolle in ihrem Leben. "Bei uns wird viel gesungen und getanzt (...). Musik ist nicht wegzudenken aus unserem Familienleben, dank Tom", erzählte Kavazi.
Ihren Kindern wollen sie vor allem Selbstliebe mit auf den Weg geben. "Wir wünschen uns, dass sie sich toll finden, so wie sie sind (...). Sätze wie 'Männer weinen nicht' gibt's bei uns einfach nicht", so die 36-Jährige.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa