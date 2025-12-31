"Let's Dance"-Star mit neuem Mann an der Seite: So verbringt Malika Dzumaev den Jahresausklang
Köln - 2025 ist für "Let's Dance"-Star Malika Dzumaev kein einfaches Jahr gewesen. Die 34-Jährige musste sich Anfang des Jahres einer Operation unterziehen. Doch jetzt scheint es bergauf zu gehen - inklusive eines neuen Mannes an ihrer Seite!
Aufgrund eines Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule fiel die gebürtige Russin lange Zeit aus und musste im Frühjahr beim Finale der 18. Staffel bereits zuschauen.
Im November kehrte sie nach langer Leidenszeit - Malika musste langsam mit alltäglichen Bewegungen beginnen - auf das Tanzparkett zurück.
Und jetzt scheint ein neuer Mann an ihrer Seite ihr gutzutun! Denn den Jahresausklang verbringt die Profitänzerin nämlich nicht in ihrer Heimat, sondern bei einer Kreuzfahrt im Indischen Ozean - gemeinsam mit Michele Cantanna (36).
"Michele und ich genießen gerade die Zeit als Tanzlehrer am Bord der MS Europa, tanzen zusammen mit den Gästen und schicken ganz viel Sonne zu Euch", schreibt die 34-Jährige zu einem Foto, welches sie auf ihrem Instagram-Profil geteilt hat.
Malika Dzumaev und ihr Begleiter kennen sich aus der Tanzarena in Bremen
Mit ihrem Begleiter verbringt Malika auch Abseits des Tanzparketts viel Zeit. Gemeinsam erkundeten sie Mauritius, Madagaskar oder auch die Seychellen.
Und Michele ist kein Unbekannter für die 34-Jährige. Denn während Malika in der Tanzarena in Bremen tanzt, arbeitete der Italiener dort als Trainer.
Zudem schwangen die beiden auch das Tanzbein für Grün-Gold-Club Bremen e.V.
Und auch den Show-Fans dürfte der 36-Jährige ein Begriff sein. Im vergangenen Jahr war er nämlich bei "Das Supertalent" zu sehen. Außerdem schaffte er es bei der SAT1-Show "Gott to Dance" bis ins Finale.
Malika und Michele sind sich zudem auch schon bei "Let's Dance" über den Weg gelaufen. Denn er arbeitete zuletzt als Choreograf in der beliebten RTL-Tanzshow.
Sein Plan war es jedoch, selbst ins Rampenlicht zu gelangen, weshalb er sich als Profitänzer bewarb. Das Vorhaben scheiterte jedoch. Dafür durfte er beim belgischen Pendant "Dancing with Stars" teilnehmen. Dort erreichte er mit seiner Partnerin sogar das Finale.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa