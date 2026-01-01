Mega-Star setzt versehentlich Badezimmer in Brand

Los Angeles (Kalifornien/USA) - US-Sängerin Sabrina Carpenter (26, "Manchild") hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich - und das nicht nur karrieretechnisch.

Sabrina Carpenter (26) hat 2025 versehentlich ihr Badezimmer in Brand gesetzt. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/sabrinacarpenter, ANGELA WEISS / AFP

Kurz bevor die Uhr Mitternacht schlug, zückte die Musikerin am Mittwoch noch einmal ihr Handy und teilte auf Instagram ein paar besondere Eindrücke aus dem Jahr 2025. Und die konnten sich wirklich sehen lassen.

So schwelgte die 26-Jährige in Erinnerungen rund um ihr neues Album "Man's Best Friend", ihre "Short n' Sweet"-Tour, ihre Collab-Partnerin Dolly Parton (79) und vieles mehr.

Während all diese Einblicke nach einem wirklich erfolgreichen vergangenen Jahr schreien, fügte Carpenter am Ende dann noch etwas nicht ganz so schönes hinzu: Ein kleines Feuer in ihrem Haus - für das sie selbst verantwortlich war.

Auf einem der Bilder ist ein Waschbecken zu sehen, das eindeutig Flammen zum Opfer gefallen ist. Dazu schrieb die "Tears"-Interpretin: "Habe aus Versehen mein Badezimmer in Brand gesetzt."

Wann genau sich dieser Vorfall ereignete, ist unklar. Auch verriet Carpenter ihren fast 50 Millionen Followern nicht, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Mittlerweile scheint sie ihr Missgeschick jedoch mit Humor zu nehmen. Dem Posting fügte sie nämlich ein weißes Herz hinzu.