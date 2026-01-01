Mega-Star setzt versehentlich Badezimmer in Brand
Los Angeles (Kalifornien/USA) - US-Sängerin Sabrina Carpenter (26, "Manchild") hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich - und das nicht nur karrieretechnisch.
So schwelgte die 26-Jährige in Erinnerungen rund um ihr neues Album "Man's Best Friend", ihre "Short n' Sweet"-Tour, ihre Collab-Partnerin Dolly Parton (79) und vieles mehr.
Während all diese Einblicke nach einem wirklich erfolgreichen vergangenen Jahr schreien, fügte Carpenter am Ende dann noch etwas nicht ganz so schönes hinzu: Ein kleines Feuer in ihrem Haus - für das sie selbst verantwortlich war.
Auf einem der Bilder ist ein Waschbecken zu sehen, das eindeutig Flammen zum Opfer gefallen ist. Dazu schrieb die "Tears"-Interpretin: "Habe aus Versehen mein Badezimmer in Brand gesetzt."
Wann genau sich dieser Vorfall ereignete, ist unklar. Auch verriet Carpenter ihren fast 50 Millionen Followern nicht, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Mittlerweile scheint sie ihr Missgeschick jedoch mit Humor zu nehmen. Dem Posting fügte sie nämlich ein weißes Herz hinzu.
Sabrina Carpenter hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich
Weihnachtsüberraschung von Sabrina Carpenter
Nur wenige Tage zuvor hatte die junge Künstlerin ihre Fans schon einmal überrascht - und zwar mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk.
Nachdem ihr Album "Man's Best Friend" bereits am 29. August erschien, konnten Fans den Bonustrack "Such a Funny Way" bisher nur auf der Deluxe-Vinyl-Version hören. Doch damit ist nun Schluss.
Um sich bei ihren Fans "für dieses wunderschöne Jahr" zu bedanken, veröffentlichte sie den Track auch auf sämtlichen Streaming-Plattformen.
"Ich danke Euch, dass Ihr diese Lieder genauso schätzt wie ich und für ein so besonderes Jahr 2025! Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, dass noch so viel Großartiges vor uns liegt."
