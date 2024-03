17.03.2024 07:20 Einmal exklusiv mit Bruce Darnell shoppen gehen? Hier habt Ihr die Chance

Als Star-Gast wird Bruce Darnell (66) am 24. März im Alster-Einkaufszentrum in Hamburg mit zwei Besuchern shoppen gehen. So könnt Ihr mitmachen.

Von Madita Eggers

Hamburg - Als Star-Gast wird Bruce Darnell (66) am 24. März im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags im Alster-Einkaufszentrum (AEZ) in Hamburg-Poppenbüttel mit zwei Besucher:innen shoppen gehen. TAG24 weiß, wie Ihr mitmachen könnt. Als Star-Gast wird Bruce Darnell (66) am 24. März dem AEZ einen Besuch abstatten. © Inmedia Studios Ibiza Im Talk wird der gebürtige US-Amerikaner ab 13.30 Uhr über seine bewegte Karriere sprechen, zum Beispiel, wie er beim Kellnern als Model entdeckt worden ist und warum es ihn nach Deutschland verschlagen hat. Unter dem Motto "Integration & Inklusion" wird Bruce Darnell aber auch darüber sprechen, wie es sich anfühlt, als TV-Juror ("GNTM", "Supertalent") mit schwarzer Haut vom deutschen Fernsehpublikum gefeiert zu werden. Natürlich darf auch sein berühmter Walk auf dem extra für ihn aufgebauten Laufsteg nicht fehlen. Zudem wird es eine Autogrammstunde ab 16.15 Uhr geben. Promis & Stars Shakira mit immensem Opfer für ihren Ex-Mann Piqué: "Damit Gerard Fußball spielen konnte!" Das Highlight des Tages erwartet jedoch zwei glückliche Besucher:innen des Einkaufszentrums, die mit Darnell als Shopping-Begleiter und einem Gutschein von 500 Euro die über 200 Läden im AEZ nach einem passenden Outfit durchstöbern dürfen. Die Chance, ausgewählt zu werden, haben alle, die sich gleich zu Beginn der Öffnungszeiten (13 Uhr) an der Show-Bühne einfinden. Eine Vorab-Anmeldung ist nicht erforderlich. "Den bekanntesten deutschen Model-Coach und Juror bei uns begrüßen zu dürfen, ist ein glamouröses Highlight für unsere Kundinnen und Kunden. Es unterstreicht unsere große Fashionkompetenz", so Ludmila Brendel, Center-Managerin des AEZ. Darnell: "Wenn ich shoppen bin, sprechen mich die Frauen oft an" Bruce Darnell bei der "Marc Cain Fashion Show" in der Arena Berlin im Februar. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa "Ich finde es schön, Menschen beim Shoppen zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihre persönliche Stilrichtung zu finden. Deshalb habe ich direkt zugesagt und bin schon gespannt, mit wem ich auf Shoppingtour gehen darf", so Bruce Darnell gegenüber TAG24. Privat sei er eher weniger als Shoppingbegleiter unterwegs, einfach weil sein gut gefüllter Terminkalender gemütliche Einkaufsbummel oft nicht zulasse. "Aber wenn ich shoppen bin, sprechen mich die Frauen oft an und fragen nach meiner Meinung, da unterstütze ich natürlich gerne. Und wenn meine Freunde mich anrufen und nach Rat fragen, bin ich immer für sie da und gebe ihnen Tipps", so der Mode-Experte. Promis & Stars H.P. Baxxter will Vater werden - und das mit 60 Jahren! Dabei achte er vor allem darauf, dass die einzelnen Kleidungsstücke auch zu dem jeweiligen Menschen passen. "Man kann nicht jedem die gleichen Sachen empfehlen, es hängt vom Typ ab und darauf achte ich am meisten." Bruce Darnell: "Alles, was ich mache, dreht sich um Gefühle, Harmonie und Balance!" Das Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) zählt mit über 200 Geschäften und einer Verkaufsfläche von 59.000 Quadratmetern zu den größten Einkaufszentren Norddeutschlands. © ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG Dabei stehe das Wohlbefinden der jeweiligen Person immer an allererster Stelle: "Ich finde, dass es das eigene Wohlfühlgefühl noch mal deutlich steigert, wenn man anderen dabei helfen kann, sich wohlzufühlen und glücklich zu sein." Und das gelte für ihn nicht nur in seiner Funktion als Shoppingbegleiter, sondern ziehe sich durch sein ganzes (auch berufliches) Leben, egal ob als TV-Juror, Interior Designer, Model oder als Bruce. "Alles, was ich mache, dreht sich um Gefühle, Harmonie und Balance, sowohl beruflich als auch privat! Das alles ist die Voraussetzung dafür, dass man glücklich ist!" Am 24. März wird Bruce Darnell dann sicherlich auch dafür sorgen, dass sich die zwei auserkorenen Besucher:innen pudelwohl fühlen. Geöffnet ist das AEZ am 24. März von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

