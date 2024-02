Einrichtungs-Expertin Tine Wittler kündigt Neuigkeiten an: "Schaut her"

Hamburg - Moderatorin und Einrichtungsexpertin Tine Wittler (50) wurde vor Jahren mit ihrem "Einsatz in vier Wänden" bekannt. Doch was macht sie eigentlich heute?

Auf Einrichtungsformate wie "Einsatz in vier Wänden" habe sie dagegen schon lange keine Lust mehr. "Ich bin zu alt für die Baustelle. Das ist vorbei!", so Tine Wittler.

"Ich glaube, ich bin einer der zufriedensten Menschen in diesem Land", erklärte sie in dem NDR-Interview. "Ich genieße die Ruhe, es ist genug Platz für alle da, es geht sich niemand auf den Sender."

Doch in der großen Öffentlichkeit steht die 50-Jährige inzwischen nur noch selten. Sie lebt stattdessen lieber zurückgezogen im Wendland. Von der Großstadt zog es sie ausgerechnet in das 48-Seelen-Dorf Jabe, wo sie vor allem eines genießt: die Stille.

Tine Wittler (50) kündigte auf ihrem Instagram-Account eine Neuigkeit an. © Screenshot/Instagram/wittlerin (Bildmontage)

Dennoch wird sie am kommenden Montag (20.15 Uhr, HGTV) noch einmal in einem ähnlichen Format zu sehen sein: Bei "Das Haus des Jahres" steht sie an der Seite von Bruce Darnell (66), um besondere Häuser zu begutachten und zu bewerten.

Doch inzwischen zieht es Tine Wittler vor allem in Richtung Musik: Schon 2016 erschien ihr erstes Album. Seitdem steht sie regelmäßig mit Gassenhauern und Chansons auf der Bühne.

Vor wenigen Tagen machte sie unter ihrem Pseudonym "Wine Tittler" und an der Seite von Musiker Jörg Riewenherm auf ihrem Instagram-Account eine große Ankündigung: "Hallo, hier ist die Wittlerin. Jörgi und ich hecken etwas Neues aus. Schaut her: Wir arbeiten an einem neuen Song", so die 50-Jährige aus dem Tonstudio heraus.

Und weiter versprach sie ihren Fans: "Was dabei herauskommt, das erfahrt ihr bald!"