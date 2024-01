Mit nur einer einfachen Regel: NDR-Moderator speckt neun Kilo ab

"Es gibt Gerüchte, ich hätte neun Kilo abgenommen . Und wisst Ihr was? Es stimmt tatsächlich!", meldete sich Hinnerk Baumgarten nun selbst in einem Instagram -Post zu Wort.

Der Moderator berichtete bei Instagram von seinem Abnehm-Erfolg. © Screenshot/Instagram/hinnerk.baumgarten (Bildmontage)

"Da habe ich mir an dem Tag gesagt: Heute gehst du nicht in die Kantine. Heute keinen Kuchen", berichtet Hinnerk Baumgarten von seinem Entschluss im vergangenen Herbst. Auch am nächsten Tag habe er dann auf Süßigkeiten verzichtet und an den Tagen darauf. "Und seitdem habe ich das einfach weitergemacht."

Abgesehen davon ernähre er sich ganz normal weiter. Er trinke auch Alkohol. Aber er verzichte auf alle süßen Dickmacher und Milchkaffee. Stattdessen trinke er Espresso oder schwarzen Kaffee. "Das mache ich auch, wenn andere Nachtisch essen: Ich nehme einen Espresso."

Und das Beste: Das Ganze falle ihm noch nicht einmal schwer. Selbst an Weihnachten habe er ganz locker auf alle süßen Versuchungen verzichten können. "Ich fühle mich deutlich besser. Ich fühle mich wohl", so sein Fazit in 2024.

Doch der Moderator betonte auch: "Bei jedem wirkt es anders." Nicht bei allen Menschen führe der Verzicht auf Süßes schon zum Abnehmerfolg.

"Aber bei mir hat es schon gereicht, mit den Süßigkeiten aufzuhören und vielleicht ist das ja auch etwas für Euch."