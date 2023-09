Ekaterina Leonova berichtet von "neuem Kapitel": "Was ich ändern kann, ändere ich"

Ekaterina Leonova (36) meldete sich am Donnerstag mit einem tiefgründigen Beitrag bei ihren Fans, in dem sie ihre Lebensweise offenbarte.

Von Laura Miemczyk

Köln - Ekaterina Leonova (36) machte zuletzt keine leichte Zeit durch, nun ist ihr fröhliches Gemüt jedoch zurück! Bei Instagram meldete sie sich nun nicht nur mit einem längeren Statement bei ihren Fans, sondern teaserte zudem ein "neues Kapitel" an.

"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova (36) erlebte kürzlich einen "kleinen Zusammenbruch". Nun kann sie aber wieder lächeln. © Instagram/ekatleonova Die "Let's Dance"-Profitänzerin hatte sich vor einigen Tagen ziemlich niedergeschlagen und mit verquollenen Augen bei ihren rund 293.000 Instagram-Fans gemeldet und von "Schmerzen" berichtet, "gegen die keine Medikamente" helfen. Gesundheitlich gehe es ihr gut, weiter wollte Ekat jedoch nicht auf die Gründe für ihren "kleinen Zusammenbruch" eingehen. Nur so viel verriet sie erst kürzlich: auch andere Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, seien in die Angelegenheit involviert gewesen. Ekaterina Leonova Große Sorge um Ekaterina Leonova: "Let's Dance"-Star meldet sich den Tränen nahe Nach ihrer mehrtägigen Netzpause meldet sich die gebürtige Russin nun scheinbar wieder täglich bei ihren Anhängern, denn nach mehreren Storys am Vortag postete Ekat am Donnerstag auch zwei neue Fotos von sich auf ihrem Kanal. Dazu teilte sie einen tiefgründigen Text, in dem sie nicht nur einige Weisheiten zum Besten gab, sondern auch ein dickes Dankeschön an ihre Community aussprach.

Ekaterina Leonova verspricht: "Der Sonnenschein is back"

"Der Sonnenschein is back": Das versprach Ekaterina ihren Fans in ihrem neuesten Instagram-Beitrag. © Instagram/ekatleonova Nachdem sie ihren Fans zunächst geraten hatte, nicht in der Vergangenheit stehenzubleiben, sondern stets in der Gegenwart nach Lösungen zu suchen, offenbarte die 36-Jährige auch ihre persönliche Lebensweise. "Alles, was ich ändern kann, ändere ich… Sonst werde ich die verpasste Chance bereuen. Alles, was ich nicht ändern kann, akzeptiere ich und nehme es als Challenge an", verriet Ekaterina ihren Followern. Leicht sei das nicht, jedoch gebe es Menschen, die sie wieder zurück in die Bahn bringen würden - und auch ihre Fans seien ein Teil davon, wie Ekat betonte und sich bedankte.