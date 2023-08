Große Sorge um Ekaterina Leonova: "Let's Dance"-Star meldet sich den Tränen nahe

Die "Let's Dance"-Beauty gibt nach den besorgten Nachrichten ihrer Fans eine erste Entwarnung. © Montage: Instagram/Screenshot/Ekaterina Leonova

Offenbar hatten Ekat seit ihrem Farblos-Posting etliche besorgte Nachrichten erreicht. Nun bedankt sie sich bei ihren Fans und gibt zumindest teilweise Entwarnung.

"Ich bin nicht verletzt und ich muss nicht zum Arzt. Ich glaube, ich brauche keine Medikamente", versichert sie. "Das sind die Schmerzen, gegen die keine Medikamente helfen."

Was es mit der düsteren Andeutung auf sich hat, führt Ekat nicht aus. Allerdings liegt die Annahme nahe, dass in ihrem Familien- oder Bekanntenkreis etwas vorgefallen sein könnte.

Die gebürtige Russin hatte erst vor kurzem ihre Eltern besucht und sich an ihre schwere Kindheit mit ihrem gewalttätigen Vater zurückerinnert.

Doch auch die Gerüchte, dass Ekat mit ihrem ehemaligen Tanzpartner Timon Krause (29) liiert sein soll, halten sich hartnäckig. Kriselt es etwa in Sachen Liebe?

Was auch immer Ekat zurzeit zu schaffen macht, will die TV-Beauty offenbar möglichst bald hinter sich lassen. "Alles wird gut, der Sonnenschein kommt bald wieder zurück", kündigt sie in der Insta-Story an. "Ich funktioniere weiter ... Wie sagt man ... the show must go on."