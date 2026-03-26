Ekaterina Leonova packt emotionale Lebensstory aus und gesteht: "Bin ein Kind von RTL"
Köln - Mit vier Triumphen ist Ekaterina Leonova (38) der erfolgreichste Profi bei "Let's Dance". Doch die wenigsten wissen, wie schwer ihr Aufstieg zum Superstar wirklich war.
Erst im vergangenen Jahr hatte die gebürtige Russin an der Seite von Promi-Spross Diego Pooth (22) den Siegerpokal der RTL-Show in die Höhe gestemmt. In dieser Staffel war für "Ekat" dagegen so früh Schluss wie lange nicht mehr: raus in Runde drei.
Ein herber Schlag für die erfolgsverwöhnte Leistungssportlerin, die sich im Interview mit dem Kölner Privatsender jetzt offen und ehrlich eingestand: "Ich bin ein Kind von RTL, weil durch RTL bin ich, sagen wir so, auch bekannt geworden. Davor kannte mich keiner."
Wie die 38-Jährige anschließend weiter ausführte, sei sie zuvor "eine normale Studentin an der Uni Köln" gewesen. Deutsch habe sie hier erst lernen müssen. Dennoch begann sie zeitnah ein BWL-Bachelorstudium. Das Ziel? Unklar!
Plötzlich eröffnete sich der Auswanderin die Chance, ihr tänzerisches Können auf dem RTL-Parkett zu zeigen: "Ich hatte zuvor auch nie Kontakt mit dem TV. Durch 'Let's Dance' hat sich meine Welt dann um 180 Grad gedreht", stellt Leonova rückblickend klar.
Obwohl sie im Training als knallharte Drill-Meisterin bekannt ist, gilt "General Ekat" auch als Menschenfängerin. Dazu betonte sie im Interview: "Ganz wichtig beim Umgang mit Menschen und beim Tanzen ist die Praxis. Da hatte ich eine harte Schule als Kind."
Familiendrama brachte "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova zum Tanzen
Streits zwischen ihrer Mutter und ihrem Vater prägten in jungen Jahren ihren Alltag. Damit ihre Eltern daheim nicht so lange allein bleiben, denn "das gab immer nur Familiendrama", begann Ekat mit dem Tanztraining. Ihre Mutter begleitete sie.
Der Erfolg in ihrem Sport machte die ehemalige "Miss Wolgograd" mental stark. Ihr Erfolgsrezept für einen guten Umgang mit Menschen hat sich aber nie geändert. "Wichtig ist, dass sie sich wohlfühlen, und im Prinzip, dass alle Kompromisse machen", so Leonova.
Zu ihren Eltern pflegt die 38-Jährige trotz allem noch immer ein gutes Verhältnis. Sie gestand aber auch, dass es ihrem Vater schwerfalle, "ich liebe dich" zu sagen. "Das mag er nicht", gab Ekat gegenüber RTL preis. Aber: "Irgendwie zeigt er es mir dann doch."
Die nächste Ausgabe von "Let's Dance" läuft aufgrund des Fußball-Länderspiels der DFB-Auswahl gegen die Schweiz nicht wie gewohnt am Freitagabend, sondern erst am Sonntag, dem 29. März, ab 20.15 Uhr bei RTL und parallel im Livestream auf RTL+.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa