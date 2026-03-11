Nach Punkte-Debakel in Show eins: Das hält Ekaterina Leonova von Simon Gosejohann
Köln - Nach der mageren Punkteausbeute in Woche eins sagen Ekaterina Leonova (38) und Tanzpartner Simon Gosejohann (50) jetzt den Kampf an. Geht der neue Plan schon in Entscheidungs-Show zwei auf?
Seit fast zwei Wochen verbringen die Profi-Tänzerin und der Comedian mehrere Stunden Zeit miteinander, um sich immer besser auf das Abenteuer "Let's Dance" einzustimmen und an der Punktevergabe zu schrauben.
Unmittelbar vor dem zweiten Showtanz hat sich die 38-Jährige jetzt aber über ihren TV-Entertainer geäußert und verraten, dass die Trainingseinheiten mit Simon gar nicht so einfach wären.
Denn: Der Ex-Freund von RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben (46) kann seinen Körper teilweise nur schwer kontrollieren. "Es ist wirklich eine schwierige Aufgabe, die Körperteile von Simon zu bändigen", hält Ekat nüchtern fest.
Hatte es in Woche eins gerade einmal elf Punkte von Joachim Llambi (61), Jorge González (58) und Motsi Mabuse (44) gegeben, soll die Marke am Freitagabend pulverisiert werden.
Bis dahin wartet allerdings noch eine Menge Arbeit auf die gebürtige Russin, um Simon in Takt zu bringen. Dass sich der Comedian phasenweise aber passabel schlägt, beweisen neueste Instagram-Storys.
Ekaterina Leonova verpasst Simon Gosejohann neuen Namen
Darin teilt die viermalige "Let's Dance"-Siegerin private Einblicke in die anstrengenden Tanzeinheiten. "Simon hat gerade einen sehr guten Durchgang getanzt. Ich bin sehr stolz auf dich. Hauptsache, das war nicht der einzige Durchgang. Es läuft in die richtige Richtung."
Auch ihr diesjähriger Showpartner kann sich bei so viel Lob ein Grinsen nicht verkneifen. "Du hast mich gerade gelobt", hält er süffisant fest.
Damit es auch am kommenden Freitag mit dem Einzug in die nächste Runde klappt, verpasst Ekat ihrem Tanzpartner sogar einen neuen Namen. "Ab jetzt ist er nicht mehr Simon. Ab sofort heißt er Simoscha."
Wie sich "Simoscha" und Ekat schlagen, ist am Freitagabend, ab 20.15 Uhr, bei RTL zu verfolgen. Parallel sind die neuen Folgen von "Let's Dance" auch bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Screenshot/Instagram/Ekaterina Leonova