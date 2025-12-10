Ekaterina Leonova verliert Markenzeichen: "Tut weh - mehr, als ich erwartet habe"

München - Ekaterina Leonova (38) meldete sich jüngst mit überraschenden Neuigkeiten bei ihren Fans: Die Profi-Tänzerin musste sich ihr markantes Muttermal aus ihrem Gesicht entfernen lassen - und wartet nun auf die Ergebnisse aus dem Labor.

Das markante Muttermal in ihrem Gesicht galt praktisch als Markenzeichen von Ekaterina Leonova (38). © Instagram/ekatleonova

"Manchmal verlieren wir Dinge, die wir nie verlieren wollten" - mit diesen Worten und einem Gebrochenes-Herz-Emoji hatte sich Ekat am Mittwochnachmittag auf ihrem Instagram-Kanal bei ihren rund 333.000 Followern gemeldet und verraten, dass sie sich nur wenige Stunden zuvor dem Eingriff in ihrem Gesicht unterzogen hatte, um "ein kleines Stück Geschichte auf meiner Wange" entfernen zu lassen.

Der "Let's Dance"-Star teilte dazu ein Foto von sich mit einem großen Pflaster auf der betroffenen Wange.

Sich nun für immer von ihrem Muttermal verabschieden zu müssen, fiel der Wahl-Münchenerin dabei alles andere als leicht. "Es tut weh - mehr, als ich erwartet habe", offenbarte sie nämlich in dem Beitrag, erklärte jedoch im selben Zuge: "Aber manche Abschiede passieren nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen. Die Gesundheit geht vor."

Ekat hatte demnach wohl beim Hautkrebs-Screening einen bedenklichen Befund zu dem markanten Muttermal erhalten, woraufhin dieses entfernt wurde.