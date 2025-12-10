Ekaterina Leonova verliert Markenzeichen: "Tut weh - mehr, als ich erwartet habe"
München - Ekaterina Leonova (38) meldete sich jüngst mit überraschenden Neuigkeiten bei ihren Fans: Die Profi-Tänzerin musste sich ihr markantes Muttermal aus ihrem Gesicht entfernen lassen - und wartet nun auf die Ergebnisse aus dem Labor.
"Manchmal verlieren wir Dinge, die wir nie verlieren wollten" - mit diesen Worten und einem Gebrochenes-Herz-Emoji hatte sich Ekat am Mittwochnachmittag auf ihrem Instagram-Kanal bei ihren rund 333.000 Followern gemeldet und verraten, dass sie sich nur wenige Stunden zuvor dem Eingriff in ihrem Gesicht unterzogen hatte, um "ein kleines Stück Geschichte auf meiner Wange" entfernen zu lassen.
Der "Let's Dance"-Star teilte dazu ein Foto von sich mit einem großen Pflaster auf der betroffenen Wange.
Sich nun für immer von ihrem Muttermal verabschieden zu müssen, fiel der Wahl-Münchenerin dabei alles andere als leicht. "Es tut weh - mehr, als ich erwartet habe", offenbarte sie nämlich in dem Beitrag, erklärte jedoch im selben Zuge: "Aber manche Abschiede passieren nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen. Die Gesundheit geht vor."
Ekat hatte demnach wohl beim Hautkrebs-Screening einen bedenklichen Befund zu dem markanten Muttermal erhalten, woraufhin dieses entfernt wurde.
Ekaterina Leonova dankt ihrem Muttermal "für alle Jahre"
Nun muss die Profi-Tänzerin noch die Ergebnisse der Histologie aus dem Labor abwarten, wonach entschieden wird, ob sie erneut operiert werden muss. "Die Chancen stehen 50/50. Bitte Daumen drücken", bat sie daher ihre Community.
Und die ließ sich nicht zweimal bitten und wünschte der 38-Jährigen von Herzen, dass der Befund gut ausfällt und Ekat keinen weiteren Eingriff mehr über sich ergehen lassen muss. "Das Beste für dich, alles wird gut", lautete nur einer von etlichen Genesungswünschen.
Auch die "Let's Dance"-Tänzerin war sich sicher: "Das war höchstwahrscheinlich der richtige Schritt", offenbarte aber dennoch, wie sehr ihr das Muttermal fortan fehlen werde. "Danke dir für alle Jahre", schrieb Ekat.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ekatleonova