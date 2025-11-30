"Neues Kapitel beginnt": Ekaterina Leonova und ihr Freund wagen nächsten Schritt
Köln - Ekaterina Leonova (38) schwebt nach einigen gescheiterten Beziehungen auf Wolke sieben. Gemeinsam mit ihrem Freund Ilya Viarmenich (33) wagt sie nun den nächsten Schritt.
"Unglaublich, aber wir haben es gemacht", verrät der "Let's Dance"-Star seinen rund 333.000 Anhängern in ihrem neuesten Instagram-Beitrag.
Demnach habe man einen Notartermin wahrgenommen und sich für ein erstes gemeinsames Haus entschieden, in das das Paar schon bald einziehen könne.
"Wir können es immer noch nicht realisieren. Wir freuen uns riesig, aber sind auch irgendwie sehr nervös", gibt die Profitänzerin preis.
Denn es sei das erste Mal, dass sie in ihrem Leben einen Kredit aufgenommen habe. Zudem sei es auch für sie das erste eigene Haus.
"Oh Mann, ein neues Kapitel im Leben beginnt ganz bald", so Ekat.
Und der ganze Vorgang sei nicht einfach gewesen, denn das Paar habe so viele Fragen gehabt. Aber ihr toller Makler habe zum Glück all die zahlreichen Erkundigungen von Ekat beantworten können. "Der Arme! Ich hatte nämlich viele", gesteht die gebürtige Russin.
Zieht es "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova wieder in die Nähe von Köln?
Das sei auch keine Werbung, sondern nur ein großes Dankeschön, wie Ekat klarmacht. "Ich glaube, ich werde euch auch bald nach zahlreichen Tipps fragen. Wartet mal ab", warnt die 38-Jährige ihre Community schon mal vor.
Ihre Anhänger könnten auch schon damit anfangen, ihr die Tipps zukommen zu lassen. "Ich wäre dafür sehr dankbar."
Somit ist auch die Fernbeziehung des Paares in Kürze Geschichte. Denn während Ekat in München wohnt, lebt Ilya in der Nähe von Köln. Wohin die beiden jedoch ziehen, verrät die Profitänzerin nicht. Allerdings vermittelt der Makler Häuser in der Region Bonn.
Inzwischen kennen sich Ekat und Ilya nun etwas mehr als ein Jahr. Die beiden verbindet nicht nur die Liebe zueinander, sondern auch die zum Tanzen. Denn auch der 33-Jährige ist Profitänzer.
Kennengelernt haben sich die beiden im Übrigen am 7. Oktober 2024. Ihr Traumhaus, welches sie jetzt endgültig gekauft haben, haben sie genau ein Jahr später, am 7. Oktober 2025 gefunden. "Was passiert wohl am 07.10.2026?", fragt sich der "Let's Dance"-Star abschließend.
