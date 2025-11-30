"Neues Kapitel beginnt": Ekaterina Leonova und ihr Freund wagen nächsten Schritt

Köln - Ekaterina Leonova (38) schwebt nach einigen gescheiterten Beziehungen auf Wolke sieben. Gemeinsam mit ihrem Freund Ilya Viarmenich (33) wagt sie nun den nächsten Schritt.

Ekaterina Leonova (38) und ihr Freund Ilya Viarmenich (33) haben ihr erstes gemeinsames Haus gekauft. © Bildmontage: Instagram/ekatleonova (Screenshots)

"Unglaublich, aber wir haben es gemacht", verrät der "Let's Dance"-Star seinen rund 333.000 Anhängern in ihrem neuesten Instagram-Beitrag.

Demnach habe man einen Notartermin wahrgenommen und sich für ein erstes gemeinsames Haus entschieden, in das das Paar schon bald einziehen könne.

"Wir können es immer noch nicht realisieren. Wir freuen uns riesig, aber sind auch irgendwie sehr nervös", gibt die Profitänzerin preis.

Denn es sei das erste Mal, dass sie in ihrem Leben einen Kredit aufgenommen habe. Zudem sei es auch für sie das erste eigene Haus.

"Oh Mann, ein neues Kapitel im Leben beginnt ganz bald", so Ekat.

Und der ganze Vorgang sei nicht einfach gewesen, denn das Paar habe so viele Fragen gehabt. Aber ihr toller Makler habe zum Glück all die zahlreichen Erkundigungen von Ekat beantworten können. "Der Arme! Ich hatte nämlich viele", gesteht die gebürtige Russin.