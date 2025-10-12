Nach nur einem Jahr Beziehung: Ekaterina Leonova trifft bedeutende Entscheidung

Köln - Seit einem Jahr schwebt Ekaterina Leonova (38) nun schon mit ihrem Freund Ilya Viarmenich auf Liebeswolke sieben. Jetzt wollen die beiden den nächsten Schritt wagen.

Ekaterina Leonova (38) und ihr Freund Ilya Viarmenich sind seit einem Jahr ein Paar. © Bildmontage: Instagram/ekatleonova (Screenshots)

"Ein Jahr Wir. Nur ein Jahr ... Aber ein Jahr voller Liebe, Lachen und unvergesslicher Momente", schreibt die viermalige "Let's Dance"-Gewinnerin zu einer Bildergalerie auf Instagram, in der Fotos aus den vergangenen zwölf Monaten zu sehen sind.

Auf diese Weise feiern Ekat und Ilya also ihr einjähriges Jubiläum zusammen mit ihren Followern. Doch nicht nur das: Wie die Profitänzerin weiter ausplaudert, schmieden sie und ihr Partner bereits konkrete Pläne für die gemeinsame Zukunft.

Dazu erklärt die ehemalige Miss Wolgograd: "Und jetzt kommt der neue Schritt: ein neues Zuhause (erst aber suchen)." Die beiden wollen also demnächst zusammenziehen, wenn sie das passende Domizil dafür gefunden haben. Bleibt nur die Frage nach dem "Wo"?

Ekat lebt aktuell noch in München, ihr Freund in Brühl bei Köln. Wohin es die beiden künftig verschlagen wird, ließen sie in ihrem Post offen. Mehr Licht ins Dunkel bringt später ein Repost der RTL-Bekanntheit.

In ihrer Story teilte sie nämlich noch einen Beitrag ihrer Managerin, in dem es heißt: "Freunde von mir suchen eine Eigentumswohnung oder ein Haus zum Kauf im Süden von Köln oder gern auch Brühl."