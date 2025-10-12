Nach nur einem Jahr Beziehung: Ekaterina Leonova trifft bedeutende Entscheidung
Köln - Seit einem Jahr schwebt Ekaterina Leonova (38) nun schon mit ihrem Freund Ilya Viarmenich auf Liebeswolke sieben. Jetzt wollen die beiden den nächsten Schritt wagen.
"Ein Jahr Wir. Nur ein Jahr ... Aber ein Jahr voller Liebe, Lachen und unvergesslicher Momente", schreibt die viermalige "Let's Dance"-Gewinnerin zu einer Bildergalerie auf Instagram, in der Fotos aus den vergangenen zwölf Monaten zu sehen sind.
Auf diese Weise feiern Ekat und Ilya also ihr einjähriges Jubiläum zusammen mit ihren Followern. Doch nicht nur das: Wie die Profitänzerin weiter ausplaudert, schmieden sie und ihr Partner bereits konkrete Pläne für die gemeinsame Zukunft.
Dazu erklärt die ehemalige Miss Wolgograd: "Und jetzt kommt der neue Schritt: ein neues Zuhause (erst aber suchen)." Die beiden wollen also demnächst zusammenziehen, wenn sie das passende Domizil dafür gefunden haben. Bleibt nur die Frage nach dem "Wo"?
Ekat lebt aktuell noch in München, ihr Freund in Brühl bei Köln. Wohin es die beiden künftig verschlagen wird, ließen sie in ihrem Post offen. Mehr Licht ins Dunkel bringt später ein Repost der RTL-Bekanntheit.
In ihrer Story teilte sie nämlich noch einen Beitrag ihrer Managerin, in dem es heißt: "Freunde von mir suchen eine Eigentumswohnung oder ein Haus zum Kauf im Süden von Köln oder gern auch Brühl."
Für Ekaterina Leonova wäre Umzug nach Köln wie nach Hause kommen
Dann wird es sogar noch ein bisschen konkreter: "Ab 3 Zimmer (mindestens 95 Quadratmeter). Je größer, desto besser", so der fromme Wunsch. Wer etwas wisse, einen Tipp habe oder irgendwie helfen könne, solle sich doch gerne melden.
Für Ekat wäre es so ein bisschen wie nach Hause kommen. Vor ihrem Umzug in die bayerische Landeshauptstadt hatte die gebürtige Russin bereits mehrere Jahre in der Domstadt gelebt.
Die Beziehung zu dem Choreografen gab Leonova erst am Valentinstag 2025 bekannt, nachdem zuvor bereits über eine neue Liebe spekuliert worden war. "Er ist kein Promi. Er ist kein Millionär. Er ist viel mehr! Er ist mein Herz", schrieb sie damals.
Viarmenich ist in der Tanz-Szene beileibe kein Unbekannter. Er arbeitet als Tänzer in der Dinner-Show "Fantissima" im "Phantasialand" - einem beliebten Freizeitpark südlich von Köln. Genau dort soll es zwischen ihm und "General Ekat" auch gefunkt haben.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ekatleonova (Screenshots)