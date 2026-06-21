"Let's Dance"-Ikone Ekat kurz nach OP überraschend in Leipzig: Das ist der Grund

Leipzig - Vier Tage nach ihrer Operation im Mund verschlug es die "Let's Dance"-Ikone Ekaterina Leonova (39) nach Leipzig, wo sie unter anderem auf den Juroren Joachim Llambi (61) traf.

Ekaterina Leonova (39) war am Samstagabend bei der Night of the Dancing Stars in Leipzig dabei. © Oliver Diecke

Grund war das Leipziger Dance Festival, welches von Freitag bis Sonntag in der Kongresshalle am Zoo stattgefunden hatte.

"Noch vor ein paar Tagen konnte ich nicht einmal sprechen", teilte die Tänzerin in einem Instagram-Beitrag mit.

Doch die Night of the Dancing Stars wollte sie sich dann doch nicht entgehen lassen. Also wurde etwas Make-up aufgetragen, um die geschwollenen Wangen nach ihrem Kieferaufbau zu kaschieren und ein nudefarbener Zweiteiler angezogen und schon konnte es losgehen.

Diesmal trieb es Ekaterina allerdings nicht auf die Tanzfläche, denn ihre OP muss erst noch richtig auskuriert werden.

Vor Ort traf sie nicht nur mehrere "Let's Dance"-Kollegen, sondern auch Juror Joachim Llambi. Er moderierte gemeinsam mit Organisator Oliver Thalheim die Veranstaltung. "So viele Weltmeister an einem Wochenende zu erleben, ist ganz großes Kino", resümiert der Tänzer.

Insgesamt versammelten sich 25 Trainerinnen und Trainer, darunter 8 Weltmeister in Leipzig. Diese haben in über 100 Workshops ihr Wissen an das Tanzpublikum weitergegeben.