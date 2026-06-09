Abschiebung vom Tisch: Darum muss "Let's Dance"-Star Ekat keine Angst mehr haben

Köln/München - Ekaterina Leonova (39) ist bei " Let's Dance " eine Institution. Bereits seit der sechsten Staffel, also dem Jahr 2013, tanzt die gebürtige Russin in der RTL -Show mit. Jetzt sorgt sie mit einem privaten Meilenstein für Aufsehen.

"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova (39) hat einen großen Meilenstein erreicht. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Nach einer gefühlten Ewigkeit und meinem Antrag aus September 2024 halte ich endlich meinen deutschen Pass in den Händen!", verrät die Wahl-Münchenerin ihren rund 340.000 Anhängern in ihrem neuesten Instagram-Beitrag.

Dazu hat sie zwei Bilder veröffentlicht, in dem sie das Reisedokument in den Händen hält. Den Meilenstein kündigt sie mit "Big News" an.

Die 39-Jährige, die im russischen Wolgograd geboren ist, zog im Jahr 2008 nach Deutschland. Sie lernte Deutsch und studierte ab 2010 Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln. Vier Jahre nach Beginn des Studiums schloss sie dieses mit dem Bachelor ab.

Und die ehrgeizige Profitänzerin legte sogar noch einen drauf: Im Jahr 2018 beendete sie erfolgreich ihr Masterstudium an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.

Um ihr auch nach dem Abschluss des Studiums ein Leben in Deutschland zu ermöglichen, gab RTL ihr eine Anstellung in der Online-Redaktion.