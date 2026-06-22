Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova packt Details zu dringender OP aus: "War heftig!"

Köln - Ekaterina Leonova musste in dieser Woche operiert werden. Der Eingriff sei "dringend notwendig" gewesen. Jetzt hat die 39-Jährige weitere Details dazu ausgepackt.

Eine Entzündung am Zahnknochen hatte Ekaterina Leonova (39) in dieser Woche auf dem OP-Tisch landen lassen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich sehe momentan aus wie ein Hamster", offenbarte die "Let's Dance"-Rekordgewinnerin (vier Siege) im "Bild"-Interview. Ihre Wangen seien extrem angeschwollen. Eine schwere Entzündung am Zahnknochen hatte die Maßnahme erforderlich gemacht.

Die Probleme im Mundraum belasteten Ekat schon länger. Eigentlich hätte sie diesbezüglich schon vor der abgelaufenen Staffel der beliebten RTL-Show operiert werden müssen, doch dann wäre ihr eine Teilnahme unmöglich gewesen.

Seit dem Eingriff herrscht ein striktes Tanz- und Leistungssportverbot. "Deshalb musste ich warten", so die Begründung der gebürtigen Russin, die seit wenigen Tagen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Fünf Stunden habe der Eingriff gedauert.

Für Ekat hat es sich angefühlt wie eine Ewigkeit: "Es war eine sehr aufwendige Operation mit Knochenaufbau auf beiden Seiten – und das alles nur unter örtlicher Betäubung. Man bekommt jede Minute mit, was passiert. Das war schon heftig!"

Auf feste Nahrung muss der TV-Star vorerst verzichten. "Wegen der Operation darf ich nichts Hartes oder Krümeliges essen. Und weil ich zusätzlich Antibiotika nehmen muss, fallen auch viele Milchprodukte weg", erklärte sie.