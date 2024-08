"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova unterbricht ihre Funkstille und sagt, was los ist!

Köln/München - Was ist bloß bei Ekaterina Leonova los? Auf ihrem Instagram-Profil zeigte sich der " Let's Dance "-Star verdächtig inaktiv. Jetzt verriet sie die Gründe für die plötzliche Funkstille.

Brach liegen soll ihr Profil für den Zeitraum der brandneuen ProSieben-Produktion aber nicht. "Deswegen hab' ich meinen Account an meine Managerin und beste Freundin übergeben, Yvonne. Yvonne weiß alles über mich", offenbarte die attraktive Single-Lady.

Und genau daher weht auch der Wind für ihre derzeitige Social-Media-Abstinenz. "Meine Lieben, ihr habt bestimmt schon mitbekommen, dass ich bei 'Destination X' dabei bin und in dieser Zeit darf ich natürlich mein Handy nicht nutzen", erklärte Ekat in ihrer Story.

Aufgrund ihrer sympathischen Art genießt die 37-Jährige natürlich nicht nur bei den Fans der RTL -Tanzshow hohes Ansehen, sondern ist inzwischen auch ein gern gesehener Gast in diversen anderen TV-Formaten.

An der Seite von Choreograf Detlef Soost (54) belegte Ekat in der vergangenen "Let's Dance"-Staffel den dritten Rang. © Instagram/ekatleonova (Screenshot)

Ein bisschen Content zur Veröffentlichung habe sie ihrer Vertrauten bereits zur Verfügung gestellt. Ihre direkten Nachrichten werde sie in nächster Zeit allerdings nicht lesen können, teilte Ekat ihren rund 314.000 Abonnenten weiter mit.

Auch dies werde vorübergehend ihre Managerin übernehmen. "Also, bleibt brav!", scherzte die dreifache "Let's Dance"-Gewinnerin zum Abschluss ihres Statements - gefolgt von dem Versprechen, bald wieder persönlich zurück zu sein.

In "Destination X" begeben sich zehn abenteuerlustige Promis auf eine Reise ins Ungewisse. Ihr Roadtrip in einem verdunkelten Bus führt durch ganz Europa. Ihren Aufenthaltsort müssen sie selbst herausfinden.

Am Ende jeder Folge müssen die Kontrahenten im Geheimen ihr X an dem Ort auf der Europakarte einzeichnen, wo sie meinen zu sein. Wer am weitesten vom tatsächlichen Standort entfernt ist, muss den Bus verlassen.