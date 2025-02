"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova wurmt Entscheidung von RTL

Ekaterina Leonova (37, l.) und Mariia Maksina (27) werden in diesem Jahr nicht zusammen bei "Let's Dance" zu sehen sein. © Thomas Banneyer/dpa

Denn die gebürtige Russin, die seit 2008 in Deutschland lebt, muss in der diesjährigen Ausgabe auf eine ihrer besten Freundinnen verzichten. Die Rede ist von Mariia Maksina (27), die in den vergangenen zwei Jahren ebenfalls in der RTL-Unterhaltungsshow am Start gewesen ist.

"Mariia ist tatsächlich dieses Jahr leider nicht dabei und sie wird mich auch nicht hinter den Kulissen unterstützen können", zeigt sich die 37-Jährige betrübt gegenüber der Münchner Abendzeitung.

Zu früheren Zeiten haben sie sich eine Wohnung geteilt, doch das Kapitel ist mittlerweile beendet.

"Sie wohnt auch nicht mehr in Köln, weshalb sie nicht mehr um die Ecke ist, um schnell einzuspringen, um zusammen mit mir Choreos zu machen", verrät Ekat.

Im vergangenen Jahr haben die beiden diese teilweise zusammen kreiert, doch dieses Jahr müsse die attraktive Brünette komplett ohne ihre Freundin auskommen. "Schauen wir mal, wie es sein wird. Ich werde sie aber sehr vermissen."