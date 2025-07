"Unrealistisch schön": Ekaterina Leonova sorgt mit neuen Fotos für Begeisterung

Ihre zahlreichen Follower freuen sich bis über beide Ohren mit der gebürtigen Russin. "So schön zu sehen, wie glücklich du bist. Man muss automatisch mitschmunzeln, wenn man dich so strahlen sieht", bringt es ein Fan in den Kommentaren auf den Punkt.

Ein strahlendes Lächeln und verliebte Blicke am Pool beweisen: Die "Let's Dance"-Ikone hat ihr privates Glück gefunden. © Bildmontage: Insatgram/ekatleonova (Screenshots)

Pünktlich zum Valentinstag 2025 hatte die ehemalige Miss Wolgograd ihre neue Beziehung öffentlich gemacht. In einem Post schrieb die Star-Tänzerin: "Er ist kein Promi. Er ist kein Millionär. Er ist viel mehr! Er ist mein Herz." Eine klare Botschaft.

In der Parkett-Szene ist ihr Ilya beileibe kein Unbekannter. Er arbeitet als Tänzer in der Dinner-Show "Fantissima" im "Phantasialand" - einem beliebten Freizeitpark südlich von Köln. Genau dort soll es bei einem Gastauftritt von Ekat im Herbst 2024 auch zwischen ihnen gefunkt haben.

Inzwischen planen die beiden sogar schon den nächsten Schritt. "Wir überlegen auch, vielleicht zusammenzuziehen", offenbarte Ekat zuletzt in einem RTL-Interview. Auch ihr Partner zeigte sich von der Idee überzeugt: "Irgendwann muss das passieren."

Aktuell pendeln die beiden noch zwischen ihren Wohnorten – sie lebt in München, er in Brühl (Rheinland). Klingt aber so, als würde die Distanz bald der Vergangenheit angehören. In ihrem Urlaub passt zwischen die beiden ohnehin schon kein Blatt mehr.