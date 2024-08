So wollte sich Elaine Victoria eigentlich nie zeigen: "Das ist die Realität"

Hamburg - Die Influencerin Elaine Victoria (21), die sich 2022 einen Namen als " Deutschlands schönste Kassiererin " machte, schlug am Wochenende ungewohnt ernste Töne an.

"Es ist okay, nicht 24/7 perfekt gestylt zu sein, Akne zu haben, Poren zu haben, Haare im Gesicht zu haben, abgebrochene Haare zu haben ...", kommentierte Elaine die Bilder aus dem Off.

Doch dann zeigt sich die 21-Jährige auf einmal auch von einer ganz anderen Seite: ungeschminkt und sichtbar unzufrieden mit ihrem eigenen Erscheinungsbild schaut sie in die Handykamera, zeigt Followern ihre unreine Haut oder liegt weinend im Bett.

Zu sehen sind zunächst Aufnahmen von Elaine, wie Follower sie seit einigen Jahren kennen: fröhlich, tanzend und perfekt gestylt, ob im Urlaub, am Strand oder beim Friseur.

"Bleib kurz dran, vielleicht kann ich dir dein Leben ein wenig erleichtern", begann sie ein Instagram -Reel, mit dem sie sich gezielt nicht nur an ihre Fans, sondern auch an alle Hater wandte. Und sie betonte dazu: "Dieses Video ist lange überfällig!"

In einem Reel überraschte "Deutschlands schönste Kassiererin" ihre Fans nun aber auch mit einer anderen Seite. © Screenshot/Instagram/elaine.victoria (Bildmontage)

Schließlich wisse sie selbst, dass sie sich während ihrer Karriere bislang größtenteils von einer anderen Seite gezeigt habe. Vor wenigen Jahren wurde die damals 19-Jährige mit einem Tanz-Clip an der Supermarktkasse bekannt. Millionen sahen das Video und motivierten sie, ihren Job zu hinzuschmeißen und stattdessen TikTok-Star zu werden.

Follower sahen dabei vor allem einer fröhlichen Elaine zu. "Aber es ist vollkommen okay, am Boden zu sein, zu weinen, am Ende zu sein mit seinen Kräften. Denn das ist die Realität und das müsst ihr verstehen", bat sie nun ihre Community.

Bei Instagram versuche jeder und jede, nur das beste Bild von sich selbst zu zeigen. Dass oft aber noch viel mehr unter der Oberfläche liege, gerate da schnell in Vergessenheit.

"Mir fällt es auch super schwer, dieses Video zu machen, aber ich hoffe, dass ich dir da draußen einfach sehr viel Druck nehmen kann, indem ich dir sage: 'Es ist okay, dass du genau so bist, wie du bist'", so die Hamburgerin abschließend.