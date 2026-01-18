KI generierte Nacktbilder von ihr im Internet? Ex von Elon Musk erhebt schwere Vorwürfe

Ashley St. Clair (27) und Elon Musk (54) lernten sich erstmals im Mai 2023 kennen. © Fotomontage/Instagram/asc.sys/ALLISON ROBBERT / AFP

Die 27-Jährige wirft Musk und dem sozialen Netzwerk vor, ohne ihr Einverständnis sexualisierte Bilder von ihr erzeugt zu haben – darunter Darstellungen aus ihrer Kindheit, berichtete BBC. Für St. Clair sei das ein "massiver Eingriff in ihre Privatsphäre" gewesen.

Doch was ist so kontrovers an dem neuen Chatbot? X-Nutzer konnten bislang kostenlos mit dem KI-Tool Personen digital "entkleiden" oder in sexuelle Szenarien versetzen – und das ganz ohne ihre Zustimmung.

"Ich habe klar gesagt, dass ich damit nicht einverstanden bin", schilderte die Mutter im BBC-Gespräch. Dennoch habe die Plattform KI-Bilder erstellt, auf denen sie "praktisch nackt und erniedrigt dargestellt" worden sei.

Besonders schockierend seien für sie die Darstellungen aus ihrer Jugend gewesen. "Das fühlt sich wie ein Übergriff an", erklärte sie weiter.

Die 27-Jährige sehe die Verantwortung eindeutig bei Musk und der Plattform. "Das könnte sofort beendet werden", sagte St. Clair und machte deutlich, dass nur eine einzige Anweisung alles stoppen könne.