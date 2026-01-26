Ermittlung wegen sexualisierter Bilder: EU sagt KI von Elon Musk den Kampf an

Brüssel (Belgien) - Nach dem Skandal um sexualisierte KI-Bilder von Elon Musks (54) Chatbot Grok leitet die EU -Kommission ein Verfahren gegen den US-Konzern X ein. Die Brüsseler Behörde verdächtigt das Unternehmen des Tech-Milliardärs laut Mitteilung, die Risiken bei der Einführung seiner Künstlichen Intelligenz auf der Online-Plattform nicht richtig bewertet und reduziert zu haben.

Immer wieder stand die KI "Grok" des Tech-Milliardärs Elon Musk (54) in der Kritik. Nach dem vergangenen Skandal um sexualisierte KI-Bilder leitet die EU-Kommission jetzt ein Verfahren gegen das Unternehmen ein. © Markus Schreiber/AP/dpa

X war in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten, weil zunächst alle Nutzerinnen und Nutzer den KI-Chatbot Grok auffordern konnten, gepostete Bilder zu sexualisieren. Immer wieder befahlen Menschen der KI etwa, Fotos zu manipulieren und Frauen in Bikinis zu kleiden.

An Silvester entschuldigte sich Grok dafür, ein Bild von zwei Mädchen im Teenager-Alter "in sexualisierten Outfits" erstellt und geteilt zu haben. Bei der Untersuchung geht es laut EU-Kommission daher auch um Bilder, die als Kindesmissbrauch gelten könnten. Im Sommer hatte Grok bereits mit Lobpreisungen für Adolf Hitler schockiert.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) teilte mit, die EU werde die Verantwortung für Konsens und Kinderschutz nicht an Tech-Unternehmen abgeben. "In Europa werden wir unvorstellbares Verhalten wie das digitale Entkleiden von Frauen und Kindern nicht tolerieren", fügte die deutsche Politikerin hinzu.

Nach der Deeskalation im Grönland-Konflikt nimmt die Brüsseler Behörde mit diesem Schritt das Risiko in Kauf, die US-Regierung von Donald Trump (79) erneut zu verärgern.