Schauspieler Emilio Sakraya: Verändert ihn der Hype?

"Daraus mache ich mir nicht viel", sagte der Schauspieler im Interview mit der deutschen Ausgabe des " Playboy " auf die Frage, was es mit ihm mache, vom weiblichen Teil des Publikums in sozialen Medien angeschmachtet zu werden.

Von Kindesbeinen an habe er für so eine Rolle trainiert. "Ich war ein großer Jackie-Chan-Fan und habe Actionfilme schon immer geliebt. Als ich mit dem Kampfsport begonnen habe, hatte ich schon im Hinterkopf, meine Skills hoffentlich mal in Filmen einsetzen zu können", so der "Rheingold"-Star.

Sakraya hatte bereits als Kind mit Karate, Kung-Fu und Kickboxen begonnen.