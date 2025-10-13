 2.375

Eminem wird Opa: So zuckersüß lässt seine Adoptivtochter die Baby-Bombe platzen

Eminem (52) wird erneut Opa. Adoptivtochter Alaina Scott (32) und ihr Ehemann Matt Moeller erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Von Jennifer Schneider

Detroit (USA) - Rap-Legende Eminem (52) hat allen Grund zur Freude. Seine Adoptivtochter Alaina Scott (32) und ihr Ehemann Matt Moeller erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die frohe Botschaft teilt das Paar über Social Media.

Mit einem breiten Grinsen im Gesicht verkündet Alaina Scott (32) ihre erste Schwangerschaft.
Mit einem breiten Grinsen im Gesicht verkündet Alaina Scott (32) ihre erste Schwangerschaft.  © Fotomontage/Screenshot/Instagram/alainamariescott

Auf ihrem Instagram-Kanal "alainamariescott" verkündet die Tochter des Musikers Eminem die freudige Botschaft. Doch nicht nur für ihre Follower kam diese Nachricht überraschend, denn auch ihr Mann Matt wusste nichts von der Schwangerschaft.

Mit verbundenen Augen führte sie ihren Partner in einen Raum und begrüßte den werdenden Papa mit den Worten "Baby". Stolz hielt das überglückliche Paar einen Strampler in die Kamera.

Mit emotionalen Worten richtet sich Alaina an ihre Fans. "Seit Monaten trage ich einen winzigen Herzschlag in mir, der mein Leben bereits in jeder Hinsicht verändert hat", schreibt die werdende Mutter in ihrem Beitrag.

Für Matt und sie sei ihr gemeinsamer Nachwuchs ein "Segen Gottes". Die 32-Jährige teilt ihren Fans mit, dass sie noch nie so dankbar für ein Geschenk gewesen sei wie für dieses.

Der 15-fache Grammy-Gewinner wurde bereits Anfang des Jahres Großvater und begrüßt in nur wenigen Monat ein weiteres Enkelkind.
Der 15-fache Grammy-Gewinner wurde bereits Anfang des Jahres Großvater und begrüßt in nur wenigen Monat ein weiteres Enkelkind.  © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Eminem wird zum zweiten Mal Opa

Voller Freude erwartet das Paar ihren gemeinsam Nachwuchs.
Voller Freude erwartet das Paar ihren gemeinsam Nachwuchs.  © Fotomontage/Screenshot/Instagram/alainamariescott

Nachdem Alainas Mutter Dawn, Schwester des Künstlers, an einer Überdosis Heroin starb, adoptierte Eminem die Waise. Schon oft sprach die werdende Mutter über die enge Bindung zu ihrem berühmten Vater.

Nun wächst die Familie des "Without Me"-Interpreten um gleich zwei Mitglieder. Bereits im März wurde Eminems leibliche Tochter Hailie Jade (29) zum ersten Mal Mutter.

Mit der Geburt eines weiteren Enkels im Hause Scott hat der Musiker jetzt bestimmt alle Hände voll zu tun.

