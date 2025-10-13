Eminem wird Opa: So zuckersüß lässt seine Adoptivtochter die Baby-Bombe platzen

Detroit (USA) - Rap-Legende Eminem (52) hat allen Grund zur Freude. Seine Adoptivtochter Alaina Scott (32) und ihr Ehemann Matt Moeller erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die frohe Botschaft teilt das Paar über Social Media.

Mit einem breiten Grinsen im Gesicht verkündet Alaina Scott (32) ihre erste Schwangerschaft. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/alainamariescott

Auf ihrem Instagram-Kanal "alainamariescott" verkündet die Tochter des Musikers Eminem die freudige Botschaft. Doch nicht nur für ihre Follower kam diese Nachricht überraschend, denn auch ihr Mann Matt wusste nichts von der Schwangerschaft.

Mit verbundenen Augen führte sie ihren Partner in einen Raum und begrüßte den werdenden Papa mit den Worten "Baby". Stolz hielt das überglückliche Paar einen Strampler in die Kamera.

Mit emotionalen Worten richtet sich Alaina an ihre Fans. "Seit Monaten trage ich einen winzigen Herzschlag in mir, der mein Leben bereits in jeder Hinsicht verändert hat", schreibt die werdende Mutter in ihrem Beitrag.

Für Matt und sie sei ihr gemeinsamer Nachwuchs ein "Segen Gottes". Die 32-Jährige teilt ihren Fans mit, dass sie noch nie so dankbar für ein Geschenk gewesen sei wie für dieses.