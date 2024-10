Eminem wird Opa! Seine Reaktion spricht Bände

Eminem (51) hat allen Grund zur Freude: Der Rap-Star wird Großvater. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Die erfreulichen News gab Eminem höchstpersönlich am Donnerstagabend in einem Musikvideo zu seiner neuen Single "Temporary" auf YouTube bekannt. In dem Clip sind neben einigen Erinnerungen aus der Vergangenheit auch Szenen aus der Gegenwart zu sehen.

So sitzen der Rapper und seine Tochter in einer Sequenz auf den Stufen der Terrasse eines Hauses. Dort übergibt Hailie ihrem Vater ein blaues Trikot der Detroit Lions mit der Aufschrift "Grandpa" (übersetzt "Opa").

Zudem hält der 51-Jährige ganz erstaunt ein Ultraschallbild in den Händen, während die werdende Mama lachend und vor Freude strahlend daneben sitzt.

Hailie selbst verkündete die Baby-Nachricht zur gleichen Zeit in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Profil. "Mama und Papa geschätzt 2025" schrieb sie zu mehreren Bildern, auf denen sich das Paar stolz das Ultraschallfoto anschaut. Fans zeigten sich begeistert von der erfreulichen Neuigkeit.

So kommentierte eine Userin: "Die Welt sah, wie du aufgewachsen bist und jetzt bekommst du ein Baby."