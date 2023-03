Emma Stone: Sie schlug Hollywood-Legende Willem Dafoe 20 Mal ins Gesicht!

Emma Stone (34) war seit fast zwei Jahren in keinem Film zu sehen. © dpa/Gerald Matzka

Stone war seit ihrem Auftritt als junge "Cruella" (2021) nicht mehr in einem Film zu sehen. Doch das soll sich dieses (spätestens nächstes) Jahr ändern! Gleich für zwei Projekte - "Poor Things" und "And" - stand sie nun gemeinsam mit Dafoe vor der Kamera.

Regisseur Yorgos Lanthimos (48), den Stone bereits vom Set von "The Favourite" (2018) kannte, ist für beide Filme verantwortlich. Vor allem bei den Dreharbeiten zu "And", über dessen Plot bislang noch wenig bekannt ist, scheint es dabei heiß hergegangen zu sein.

In einem großen Stück über Dafoe ("Platoon", "Spider-Man") wurde in der New York Times berichtet, dass der 67-Jährige darum gebeten habe, mehrfach eine Geklatscht zu bekommen für eine Szene, in der er noch nicht einmal zu sehen sein wird!

Die Figur von Stone soll in diesem Moment Dafoes Charakter ins Gesicht schlagen. Doch die Ohrfeige spielt sich außerhalb des Bildes ab - ist also im Film so direkt gar nicht zu sehen. Stone hätte demnach genauso gut in die Luft oder eine Puppe schlagen können.