Bikini-Babe Emmy Russ meldet sich mit kurioser Bitte bei ihren Fans: "Auch wenns ungesund ist"

Emmy Russ (24) zeigt sich gerne freizügig - dennoch scheint sie sich aktuell nicht so wohl in ihrem Körper zu fühlen. © Screenshot/Instagram/emmyruss (Bildmontage)

Am Donnerstag wandte sie sich in einer Instagram-Story an ihre Community. Dabei war zu sehen, wie sie mit Pyjama-Hose und sportlichem Top bekleidet vor einem Spiegel stand. "Leute, ich wollte Euch etwas fragen. Das fragt Ihr mich sonst immer - es ist so weird!", begann sie ihre Story.

"Ich mache ja nichts dafür und jetzt ist es mir passiert - ich brauche ganz dringend Abnehmtipps von Euch. Auch wenns ungesund ist. Hauptsache, es hat nichts mit Sport zu tun, bitte", erklärte sie mit verzweifeltem Blick in ihre Handykamera. Fans bat sie, ihr die entsprechenden Vorschläge direkt zuzuschicken.

Davon, dass Emmy Russ zugenommen hat, ist in ihrer Story aber nichts zu sehen. Denn noch immer hat der Reality-TV-Star eine schlanke Taille. Bauchfett? Fehlanzeige! Und auch auf den aktuellen Bikini-Fotos auf ihrem Instagram-Account ist keine Spur von einer körperlichen Veränderung zu sehen.

Dennoch ist sich die 24-Jährige sicher: "Für meine Verhältnisse bin ich einfach dick geworden." Die Methode, mit der sie die angeblich überflüssigen Pfunde wieder loswerden könne, sei ihr am Ende egal.