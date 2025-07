Rampenlicht oder Reue? So denkt Emmy Russ heute über ihre Bekanntheit

Ibiza/Hamburg - Die Sonne über Spanien brennt, während Emmy Russ (26) genüsslich und ungestört ihren Eiskaffee am Pool schlürft. Im Gegensatz zu Deutschland ist die Reality-Queen in Spanien nämlich eher weniger bekannt. Hat die Influencerin ihre Wahlheimat Madrid deshalb bewusst so ausgesucht?

Emmy Russ (26) lebt aktuell in Madrid in Spanien. © Bildmontage: Screenshots Instagram/emmyruss

Aktuell befindet sich Emmy zwar auf Ibiza - eigentlich lebt die Influencerin jedoch in einem Haus in der spanischen Hauptstadt. In einer Fragerunde auf Instagram möchte ein Fan von Emmy wissen, ob sie es eigentlich mittlerweile bereue, bekannt zu sein, oder ob sie das Leben in der Öffentlichkeit nach wie vor liebt wie am ersten Tag.

Ihre Antwort kam ohne Zögern: "Nein, ich bereue gar nichts. Schließlich wollte ich ja bekannt werden und das wissen auch die meisten", so die 26-Jährige ehrlich.

Mit einem Hauch Stolz erinnert sich die ehemalige "Kampf der Realitystars"-Kandidatin an ihre Anfänge: "Viele, die auf meiner Schule waren, haben mich damals ausgelacht, als ich bei den ersten kleinen Sendungen mitgemacht habe", beichtet Emmy weiter.

"Und das sind genau die, die mir heute schreiben: 'Hey, erinnerst du dich noch an mich – ich war in deiner Parallelklasse'", so die Influencerin genervt.

Heute genießt Emmy ihr Leben in Spanien – fernab von all dem Trubel, der sie in Deutschland erwarten würde. "Ich lebe in Spanien und ich habe hier echt schön meine Ruhe", erklärt die Blondine einen der Gründe für das Leben in ihrer Wahlheimat.