Emmy Russ hat weder Schulabschluss noch Ausbildung gemacht: "Wen juckt's?"

Hamburg/Madrid (Spanien) - Emmy Russ (25) hat keinen Schulabschluss und auch keine Ausbildung gemacht. Wieso das der Reality-Queen inzwischen eigentlich egal ist, hat sie in einer Fragerunde verraten.

"Ich habe kein Problem damit das zu sagen, weil ich bin mittlerweile auch ohne erfolgreich", erklärte die 25-Jährige auf Nachfrage ihrer Follower, ob sie denn eigentlich mal eine Ausbildung gemacht habe.

"Wen juckt's", findet die Wahl-Spanierin, schließlich würde man in der Bäckerei oder an der Supermarktkasse sowieso nicht lernen, wie man seine Steuern zu zahlen habe, Rechnungen schreibe oder selbstständig erfolgreich werden könne.

"Ich habe dann einfach früh gemerkt, dass das nichts für mich ist. Brauche ich nicht", betonte sie bekannt selbstbewusst, schließlich hätte sie es ja auch ohne hinbekommen, sich "ein ordentliches Einkommen auf die Beine zu stellen."

Trotzdem sei ihre Meinung nicht immer so gewesen, da sie bekannterweise auch mal ein normales Leben gehabt habe. Eine Ausbildung als Rettungssanitäterin hätte sie bereits in der Tasche gehabt, doch am Ende sei sie die Stelle nie angetreten.

"Zeitgleich kam die Anfrage für 'Promi Big Brother'", so die Erklärung der Reality-TV-Persönlichkeit. Neben Notärztin oder Rettungssanitäterin sei sie auch bei der Bundespolizei im Bewerbungsprozess gewesen. Aufgrund ihrer Brustimplantate habe sie aber auch das abgebrochen.