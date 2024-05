Emmy Russ nach Unfall geschockt: "Das hätte das Ende sein können"

Viel blieb von dem geplatzten Reifen nicht übrig. © Screenshot/Instagram/emmyruss

"Es kam aus dem Nichts", so die 25-Jährige gegenüber ihren rund 249.000 Followern in ihrer Instagram-Story. Mitten auf einer Autobahn - vermutlich in Spanien - sei der rechte Reifen ihres Fahrzeuges geplatzt.

"Dank der zum Zeitpunkt geraden Strecke konnte durch eine Vollbremsung und nur leichtem Schleudern Schlimmeres verhindert werden", erläutert Emmy den Vorfall weiter.

Ihr geliebter Hund Bonito habe während des Vorfalls auch noch im Kofferraum gesessen! Offenbar unverletzt warteten die beiden anschließend hinter einer Leitplanke auf einen Abschleppdienst, der das Auto mitnahm.

"Seid für jeden Moment dankbar, denn es kann jederzeit vorbei sein", riet Emmy ihren Fans noch in ihrer Story.

Und tatsächlich war nach dem Unfall von dem geplatzten Autoreifen nicht mehr viel übrig, wie ein kurzer Clip und ein Foto der Wahl-Spanierin zeigen. Ein einziger Fetzen ...

Kein Wunder, dass sich Emmy Russ kurz nach dem Vorfall noch geschockt zeigte: "Das hätte das Ende sein können", ist sie sich sicher. Mit dieser doch recht radikalen Aussage scheint sie jedoch nicht übertrieben zu haben.