Emmy Russ will sich Traum erfüllen, dann bekommt sie Ärger mit der Polizei

Emmy Russ (25) unternahm am Wochenende einen Ausflug mit dem Familienhund "Bonito". © Screenshot/Instagram/emmyruss (Bildmontage)

Am Wochenende unternahm die Influencerin einen Ausflug mit ihrer Schwester und dem Familienhund Bonito, einem schwarzen Schäferhund, den sie gerne auch gerne als ihr "Baby" betitelt. Für die drei ging es bei sonnigem Wetter zu einem See.

Auf Fotos, die Emmy in ihrer Instagram-Story postete, ist zu sehen, wie sie und der Hund im Wasser plantschen, im Hintergrund sind andere Badegäste zu erkennen. Alles scheint harmonisch zu sein.

Doch wenig später meldete sich Emmy Russ dann doch noch einmal mit ernsteren Worten bei ihren Fans: "Ich wollte euch erzählen, was passiert ist", begann sie ihre Story.

"Mein Traum war es schon immer mal, mit Boni zu baden. Und heute war der Tag", so die 25-Jährige.

Sie habe die Zeit zunächst sehr genossen, habe den Hund auch die ganze Zeit an der Leine geführt, so Emmy. Doch sie habe auch wahrgenommen, dass sich andere Badegäste gestört fühlten. "Einfach alle haben geguckt. Das hat schon wirklich genervt!", so die Blondine weiter.

Und: "Wenn ich ehrlich bin: Da war halt ein Schild, dass irgendwie nur Assistenzhunde mitkommen können – aber ganz ehrlich: Ich finde manchmal kleine Kinder anstrengender, als Hunde, die nur ihr Leben chillen wollen", so die Influencerin sichtlich aufgebraucht.