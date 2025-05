Feuer-Drama auf der Straße! Emmy Russ fassungslos: "Ich hatte so Angst"

"Guckt mal, wie genau in der Sekunde der hintere Teil des Busses einfach abfällt", schreibt Emmy zum Video in ihrer Story. Im Hintergrund ertönen bereits die Sirenen der Einsatzkräfte.

Die Aufnahmen zeigen eine gewaltige, pechschwarze Rauchsäule, die inmitten einer Schnellstraße in Madrid in den Himmel steigt. Dazu lodernde Flammen. Auch ein Polizeiwagen, der gerade heranrollt, ist zu sehen. Eine Stimme im Auto, aus dem das Video aufgenommen wird, ruft entsetzt: "Madre Mia!" - zu Deutsch: "Ach du meine Güte!"

"Ich zeige euch jetzt mal ein paar Videos, die ich gerade aufgenommen habe. Ich bin kurz unterwegs gewesen. Und da seht ihr wirklich kinoreife Szenen. Schaut's euch selbst an", kündigt der Trash-TV-Star an. Was dann folgt, ist tatsächlich nichts für schwache Nerven.

Emmy Russ hat bereits an mehreren TV-Formaten teilgenommen und ist auch auf Instagram aktiv. © Bildmontage: Screenshots Instagram/emmyruss

"Ich hatte so Angst, da vorbeizufahren, weil ich dachte, der explodiert jeden Moment. Als ich weiter vorne an einer Ampel stand, habe ich nach hinten geschaut und es ist auch etwas explodiert", berichtet die ehemalige "Are You The One?"-Kandidatin weiter.

Die Rauchwolke sei bereits aus der Ferne zu erkennen gewesen: "Ich habe das schon von ganz weit weg von der Autobahn gesehen, dass da Rauch aufsteigt. Und ich dachte, ein Haus oder eine Wohnung brennt. Aber das so direkt vor meinen Augen zu sehen, habe ich echt nicht erwartet", so die gebürtige Hamburgerin fassungslos.

Einsatzkräfte seien nach Angaben von Emmy jedoch schnell an der Unfallstelle gewesen.