Emmy Russ zeigt ihr Penthouse: Die Reaktionen machen sie sprachlos

Hamburg/Madrid - Damit hat sie offensichtlich nicht gerechnet: Trash-TV-Sternchen Emmy Russ (26) hat auf Instagram Einblick in ihr Madrider Penthouse gegeben - und mitunter ziemlich derbe Kommentare kassiert.

Trash-TV-Sternchen Emmy Russ (26) hat auf Instagram Einblick in ihr dreistöckiges Penthouse gegeben. © Fotomontage: Instagram/emmyruss

Zu Beginn der von ihren Fans "langersehnten Housetour" (O-Ton von Emmy) erklärte die Blondine, dass sie in einem dreistöckigen, 150 Quadratmeter großen Penthouse mitten im Zentrum der spanischen Hauptstadt lebe.

Anschließend präsentierte sie ihren rund 311.000 Followern das Erdgeschoss, in dem das Wohnzimmer, Emmys Schminkbereich sowie eine kleine "Beauty-Oase" mit verschiedenen Klamotten zu sehen waren.

Das persönliche Highlight der 26-Jährigen war aber ihre "Reality-Wand", an der sie kleine Plakate von all den verschiedenen TV-Formaten angebracht hatte, an denen sie bereits teilnehmen durfte - eine ganze Menge.

Danach kam die Influencerin auf ihr Schlafzimmer zu sprechen, das sich im zweiten Stock befinde. Das bekamen ihre Fans aber nicht zu sehen, stattdessen kündigte die gebürtige Hamburgerin ein weiteres Video an, wenn ihre Community fleißig like und kommentiere.