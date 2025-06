Emmy Russ nach Friseurbesuch fassungslos: "Ich gehe nie wieder dahin"

Trash-TV-Sternchen Emmy Russ (26) hat sich nach mehreren fatalen Friseurbesuchen fassungslos bei ihren Fans auf Instagram gemeldet. © Fotomontage: Instagram/emmyruss

Der erste sei bereits vor einem Jahr gewesen - bei einem Salon, der sich selbst als "Luxus-Friseur" bezeichnet. "Dementsprechend sind die Preise auch", verdeutlichte die 26-Jährige, die sich ihre blonden Strähnchen auffrischen lassen wollte.

Das Ganze sei jedoch mächtig schiefgegangen: Der Friseur habe ihre Haare nicht direkt vom Haaransatz an gefärbt, sondern mindestens einen Zentimeter ausgelassen. "Was ist denn das bitte?", schimpfte Emmy, während sie ein Foto ihres Haaransatzes einblendete.

Sie habe sich daraufhin "natürlich" beschwert und einen Korrekturtermin angeboten bekommen. "Da sagt sie zu mir, haltet Euch fest: 'Ich korrigiere Dir aber nur den halben Kopf, sonst wäre das ja zu viel Leistung.' Luxus-Friseur also", wetterte die Blondine verächtlich.

Dennoch sei sie ein zweites Mal in den Salon gegangen, habe sich dieses Mal aber von einem anderen Mitarbeiter bedienen lassen. "Ich habe ihm noch das Foto gezeigt: 'Guck mal, was Dein Kollege letztes Mal gemacht hat, mach bitte nicht dasselbe und fang direkt am Haaransatz die Strähne an'", erklärte Emmy.