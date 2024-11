Reality-Star Emmy Russ mit trauriger Wahrheit: "Ich habe keine Freunde"

Sicherlich kommt daher auch die Idee für ihren eigenen Merch. Seit Sommer verkauft die Ex-"Are You The One"-Kandidatin T-Shirts mit der Aufschrift: "Ich hasse Menschen". Ohne Freunde wird die Wahl-Spanierin wahrscheinlich nicht sehr viele Menschen in ihrem Umfeld haben, mit denen sie regelmäßig Zeit verbringt - passend also.

Zudem verkauft sie Shirts mit dem Satz: "Ugly people hate me" (Deutsch: Hässliche Menschen hassen mich) - auch nicht gerade eine nette Nachricht an ihre Mitmenschen.

Wieso und ob sich die 25-Jährige wirklich selbst dafür entschieden hat, keine Freunde in ihrem Leben zu haben, bleibt offen. Ihre Follower jedenfalls scheinen ihren Lebensstil gut zu finden.