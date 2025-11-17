Mitten auf der Bühne: Maite Kelly bricht in Tränen aus

Küniglberg (Österreich) - So erlebt man Maite Kelly (45) auch nur selten: Während eines Auftritts bricht die Sängerin plötzlich in Tränen aus.

Maite Kelly (45) ist bei einem Auftritt in Tränen ausgebrochen. (Archivfoto) © Fabian Strauch/dpa

Bei der "LICHT INS DUNKEL"-Gala in Österreich kommt die Kölnerin mit der Moderatorin Eva Pölzl (50) ins Gespräch und gibt laut "oe24" sehr persönliche Einblicke preis. Als es um ihren neuen Song "Ich will alles für dich" geht, habe die 45-Jährige feuchte Augen bekommen.

Das Lied habe sie ihrer ältesten Tochter Agnes Theresa Barbara Raimond (19) gewidmet, die erst vor kurzem aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen sei. Allein der Gedanke an die 19-Jährige habe Maite sichtlich berührt.

Wie sehr dem zweitjüngsten Sprössling der "Kelly Family" Kinder am Herzen liegen verrät sie zudem in einem RTL-Interview.

Denn die 45-jährige Sängerin regt sich enorm über das Bildungssystem auf und hat eine Forderung, die mit Lehrern zu tun hat.